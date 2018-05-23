ZAGREB (AA) - Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de Yunus Emre Enstitüsü'nün (YEE) düzenlediği 7. Türk Filmleri Haftası "Ayla" filmi ile açıldı.

Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteği ve Sinema Genel Müdürlüğü iş birliğinde dünyanın farklı coğrafyalarında Türk Film Haftası düzenleyen YEE'nin ilk durağı Zagreb oldu.

Hırvat-Türk dostluğu Derneği (HTUP) organizasyonuyla başkentte yer alan tarihi çiçek meydanındaki Avrupa Sineması'nda gerçekleşen açılış filmi Ayla'nın gösterimine, Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Mustafa Babür Hızlan, Zagreb YEE Müdürü Nurullah Yavaş ve HTUP Başkanı Goran Beus Richemberg'in yanı sıra çok sayıda sinemasever katıldı.

Hızlan burada yaptığı açıklamada, sinemanın fark edilebilir uluslararası bir dil olduğunu belirterek, söz konusu sanatın aynı zamanda sınırları ortadan kaldırarak, diğer kültür ve insanlar hakkında bir şeyler söylediğini ifade etti.

Yavaş da film haftası ve Türk sinemasının Hırvatistan-Türkiye arasındaki dostluğu kuvvetlendirmesini umduğunu dile getirdi.