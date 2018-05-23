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Hırvatistan'da "Türk Filmleri" rüzgarı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2018 23:21 | Son Güncelleme

Zagreb'de YEE'nin 7. Türk Filmleri Haftası "Ayla" filmi ile başladı

ZAGREB (AA) - Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de Yunus Emre Enstitüsü'nün (YEE) düzenlediği 7. Türk Filmleri Haftası "Ayla" filmi ile açıldı.

Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteği ve Sinema Genel Müdürlüğü iş birliğinde dünyanın farklı coğrafyalarında Türk Film Haftası düzenleyen YEE'nin ilk durağı Zagreb oldu.

Hırvat-Türk dostluğu Derneği (HTUP) organizasyonuyla başkentte yer alan tarihi çiçek meydanındaki Avrupa Sineması'nda gerçekleşen açılış filmi Ayla'nın gösterimine, Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Mustafa Babür Hızlan, Zagreb YEE Müdürü Nurullah Yavaş ve HTUP Başkanı Goran Beus Richemberg'in yanı sıra çok sayıda sinemasever katıldı.

Hızlan burada yaptığı açıklamada, sinemanın fark edilebilir uluslararası bir dil olduğunu belirterek, söz konusu sanatın aynı zamanda sınırları ortadan kaldırarak, diğer kültür ve insanlar hakkında bir şeyler söylediğini ifade etti.

Yavaş da film haftası ve Türk sinemasının Hırvatistan-Türkiye arasındaki dostluğu kuvvetlendirmesini umduğunu dile getirdi.

Richemberg ise Zagrebli sinemaseverlerin Türk filmlerini büyük bir zevkle izleyeceğini kaydederek, Zagreblilerin Türk sinemasına alışkın olduğunu ve bu filmleri sevdiklerini aktardı.

10 Türk filminin sinemaseverlerle buluşacağı Türk Film Haftası kapsamında Derviş Zaim'in "Balık", Burak Aksak'ın "Bana Masal Anlatma", Reha Erdem'in "Korkuyorum Anne", Ümit Köreken'in "Mavi Bisiklet" filmleri de gösterilecek.

Etkinlik kapsamında, film gösterimlerinin yanı sıra oyuncu, yönetmen, senarist, yapımcı buluşmaları, söyleşiler, atölye çalışmaları, Türk mutfağı etkinlikleri, sinema, afiş ve obje sergileri gibi birçok içerikle kültürel etkileşimin sağlanması hedefleniyor.

Etkinlik 27 Mayıs'a kadar devam edecek.

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