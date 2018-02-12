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Hırvatistan'da "Uluslararası Rijeka Karnavalı"

GÜNCEL HABERLERİ | 12.02.2018 00:13 | Son Güncelleme

Sahil şehri Rijeka'da düzenlenen karnaval geçidi ile ziyaretçiler görsel şölene tanık oldu

RIJEKA (AA) - Hırvatistan'ın sahil şehri Rijeka'da "35. Uluslararası Rijeka Karnavalı" düzenlendi.

Karnaval kapsamında düzenlenen geçit töreni ile şehrin sokaklarında adeta görsel bir şölen oluşturuldu.

Slovenya, İtalya, Bosna Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan'dan karnavala katılan 104 gösteri grubu Rijeka'da rengarenk görüntülere sahne olurken, on binden fazla katılımcının giydiği farklı desenlerdeki maske ve kıyafetler de büyük ilgi gördü.

Rijeka sokaklarını dolduran ziyaretçiler akşam saatlerine kadar devam eden karnaval geçidini yakından izledi.

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görsel şölen Hırvatistan Rijeka Karnavalı

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