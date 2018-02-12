RIJEKA (AA) - Hırvatistan'ın sahil şehri Rijeka'da "35. Uluslararası Rijeka Karnavalı" düzenlendi.
Karnaval kapsamında düzenlenen geçit töreni ile şehrin sokaklarında adeta görsel bir şölen oluşturuldu.
Slovenya, İtalya, Bosna Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan'dan karnavala katılan 104 gösteri grubu Rijeka'da rengarenk görüntülere sahne olurken, on binden fazla katılımcının giydiği farklı desenlerdeki maske ve kıyafetler de büyük ilgi gördü.
Rijeka sokaklarını dolduran ziyaretçiler akşam saatlerine kadar devam eden karnaval geçidini yakından izledi.
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