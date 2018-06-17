HABER

Hırvatistan'daki Türk gemisi kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2018 20:41 | Son Güncelleme

Hırvatistan Denizcilik, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Yardımcısı Sinisa Orlic: - "Bu, başarılı bir şekilde çözülen son derece tehlikeli bir operasyondu. Sabahki durum göz önüne alındığında geminin batması kaçınılmazdı. Neyse ki hava koşulları kurtarma çalışmaları için elverişliydi."

ZAGREB (AA) - Hırvatistan Denizcilik, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Yardımcısı Sinisa Orlic, Hırvatistan'ın Jabuka Adası açıklarında su almaya başlayan Türk bandıralı yük gemisinin kurtarıldığını bildirdi.

Bakan Yardımcısı Orlic, yaptığı açıklamada, söz konusu geminin Türkiye ve Palau bayraklı bir yük gemisi olduğunu söyledi.

Yerel saatle 04.06'da yapılan yardım çağrısının ardından sahil güvenlik ekiplerinin geminin yerini tespit ederek olay yerine intikal ettiğini anlatan Orlic, Hırvatistan ile İtalya arasındaki uluslararası sularda bulunan ve Slovenya'nın Koper Limanı'na gitmekte olan Türk bandıralı Haksa isimli yük gemisinin, iki ülkenin iş birliğiyle kurtarıldığını belirtti.

Orlic, kurtarma çalışmalarına, Hırvatistan ve İtalya sahil güvelik ekiplerinin yanı sıra İtalya'ya ait iki ve Brodospas firmasına ait bir römorkörün katıldığını ifade etti.

Geminin, 11'i Türk, 2'si Hint olan 13 kişilik mürettebatından 8'inin, yerel saatle 06.00 sularında İtalya'ya ait "Valcadorea" isimli tanker gemisinin yardımıyla tahliye edildiğini anımsatan Orlic, tahliye edilen mürettebatın Hırvat polisi tarafından Split'e ulaştırıldığını söyledi.

Geminin kaptanının mürettebattan 4 kişiyle gemide kaldığını kaydeden Orlic, gemideki hasarın arama kurtarma ekipleri ile mürettebatın iş birliğiyle yerel saatle 16.40'ta giderildiğini aktardı.

Orlic, suyun iki metre derinliğinde meydana gelen ve geminin makine dairesine su sızdıran yırtığın, alüminyum bir parça ile kapatıldığını belirtti.

Geminin saat 19.00 sularında Brodospas firmasına ait römorkör ile Trogir Tersanesi'ne götürüleceğini kaydeden Orlic, "Bu şekilde sürdürülen kurtarma çalışmalarının can kaybı ve deniz kirliliği yaşanmadan tamamlanacağını umuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Orlic, geminin tüm gerekli belgelere sahip olduğunu, yüzmesini engelleyecek bir sorunun bulunmadığını, tehlikeli yük taşımadığını ve zararı karşılayacak sigortaya sahip olduğunu aktardı.

Gemideki hasarın, bakımsızlıktan kaynaklanmadığına inandıklarını söyleyen Orlic, "Ayrıntılı bir tespit için geminin karaya çıkarılması gerek." diye konuştu.

Orlic, "Bu, başarılı, bir şekilde çözülen son derece tehlikeli bir operasyondu. Sabahki durum göz önüne alındığında geminin batması kaçınılmazdı. Neyse ki hava koşulları kurtarma çalışmaları için elverişliydi." diye konuştu.

1993 model yük gemisinin, yarın sabah saatlerinde Trogir Tersanesi'ne ulaşması öngörülüyor.

PARTNEREvliliğin zamanı geldiEvliliğin zamanı geldi
AK Parti'nin Büyük İstanbul Mitingi sona erdiAK Parti'nin Büyük İstanbul Mitingi sona erdi
Yumurtadan 4 ayaklı civciv çıktıYumurtadan 4 ayaklı civciv çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Adriyatik Denizi Haksa Hırvatistan Türkiye yük gemisi

En Çok Okunan Haberler

Sakarya'da yavru köpeği öldüren zanlı tutuklandı!

Sakarya'da yavru köpeği öldüren zanlı tutuklandı!

Semih Terzi'nin son mesajları ortaya çıktı!

Semih Terzi'nin son mesajları ortaya çıktı!

Tuba Büyüküstün ve Murat Yıldırım 11 yıl sonra buluşacaklar

Tuba Büyüküstün ve Murat Yıldırım 11 yıl sonra buluşacaklar

Damla'nın Survivor hayatı bitti mi?

Damla'nın Survivor hayatı bitti mi?

24 Haziran seçimlerine günler kala AK Parti mitinginde dikkat çeken isim! Tansu Çiller de meydanlara indi!

24 Haziran seçimlerine günler kala AK Parti mitinginde dikkat çeken isim! Tansu Çiller de meydanlara indi!

AK Parti'nin İstanbul Yenikapı'daki mitingi başladı! Başbakan Yıldırım ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

AK Parti'nin İstanbul Yenikapı'daki mitingi başladı! Başbakan Yıldırım ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

İlginizi Çekebilir

E-Devlet'e bakınca hayatının şokunu yaşadı! Öldü sandığı babasını böyle buldu

E-Devlet'e bakınca hayatının şokunu yaşadı! Öldü sandığı babasını böyle buldu

Nuh’un Gemisi efsanesiyle ilgili araştırma raporu ortaya çıktı: Bu bir gemi oluşumu izi

Nuh’un Gemisi efsanesiyle ilgili araştırma raporu ortaya çıktı: Bu bir gemi oluşumu izi

Tekirdağ Çorlu’da gece yarısı markette patlama! Halk sokağa döküldü

Tekirdağ Çorlu’da gece yarısı markette patlama! Halk sokağa döküldü

İşte Adnan Oktar'ın kediciklerinin 24 Haziran erken seçimi kararı

İşte Adnan Oktar'ın kediciklerinin 24 Haziran erken seçimi kararı

Gençleri bu halde buldular! Nefes kesen operasyon

Gençleri bu halde buldular! Nefes kesen operasyon

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yenikapı Mitingi'nde yavru köpek açıklaması! Tutuklama sonrası ilk yorum!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yenikapı Mitingi'nde yavru köpek açıklaması! Tutuklama sonrası ilk yorum!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yenikapı mitinginde konuşurken Melih Gökçek'ten dikkat çeken mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yenikapı mitinginde konuşurken Melih Gökçek'ten dikkat çeken mesaj

Şanlıurfa Suruç'ta AK Partililere saldırıda bir kişi tutuklandı

Şanlıurfa Suruç'ta AK Partililere saldırıda bir kişi tutuklandı

Ramazan Bayramı sonrası İstanbul'a dönüş yoğunluğu sürüyor!

Ramazan Bayramı sonrası İstanbul'a dönüş yoğunluğu sürüyor!

Tarihte bu hafta!

Tarihte bu hafta!

Yılanların çiftleşme dansı!

Yılanların çiftleşme dansı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.