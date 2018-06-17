Hırvatistan'daki Türk gemisi kurtarıldı

ZAGREB (AA) - Hırvatistan Denizcilik, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Yardımcısı Sinisa Orlic, Hırvatistan'ın Jabuka Adası açıklarında su almaya başlayan Türk bandıralı yük gemisinin kurtarıldığını bildirdi.

Bakan Yardımcısı Orlic, yaptığı açıklamada, söz konusu geminin Türkiye ve Palau bayraklı bir yük gemisi olduğunu söyledi.

Yerel saatle 04.06'da yapılan yardım çağrısının ardından sahil güvenlik ekiplerinin geminin yerini tespit ederek olay yerine intikal ettiğini anlatan Orlic, Hırvatistan ile İtalya arasındaki uluslararası sularda bulunan ve Slovenya'nın Koper Limanı'na gitmekte olan Türk bandıralı Haksa isimli yük gemisinin, iki ülkenin iş birliğiyle kurtarıldığını belirtti.

Orlic, kurtarma çalışmalarına, Hırvatistan ve İtalya sahil güvelik ekiplerinin yanı sıra İtalya'ya ait iki ve Brodospas firmasına ait bir römorkörün katıldığını ifade etti.

Geminin, 11'i Türk, 2'si Hint olan 13 kişilik mürettebatından 8'inin, yerel saatle 06.00 sularında İtalya'ya ait "Valcadorea" isimli tanker gemisinin yardımıyla tahliye edildiğini anımsatan Orlic, tahliye edilen mürettebatın Hırvat polisi tarafından Split'e ulaştırıldığını söyledi.