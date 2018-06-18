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Hırvatistan'daki Türk gemisi limana çekildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2018 21:24 | Son Güncelleme

Hırvatistan'daki Türk gemisi limana çekildi

ZAGREB (AA) – Adriyatik Denizi'nde Hırvatistan'ın Jabuka Adası açıklarında su almaya başlayan Türk bandıralı yük gemisi, Hırvatistan'ın Trogir Limanı'na çekildi.

Slovenya'nın Koper Limanı'na gitmekte olan Haksa isimli yük gemisinin, dün sabah saatlerinden beri devam eden kurtarma çalışmaları sonucunda römorkör yardımıyla Trogir Limanı'na çekildiği öğrenildi.

Hırvatistan Denizcilik, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamada, kurtarma çalışmaları sırasında geminin tekrar su almaya başlaması üzerine gemide kalan mürettebatın da tahliye edilerek Split'e ulaştırıldığı ifade edildi.

11'i Türk, 2'si Hindistan vatandaşı 13 kişilik mürettebatın, 8'i dün tahliye edilmiş, geminin altında oluşan yırtık, alüminyum bir parça ile kapatılmıştı.

Trogir Limanı'na çekilen yük gemisinin bakımının Trogir Tersanesi'nde yapılacağı kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Haksa Hırvatistan yük gemisi

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