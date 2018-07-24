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Hırvatistan'dan Yunanistan'a yardım teklifi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2018 16:52 | Son Güncelleme

Hırvatistan, Yunanistan'a Atina yakınlarında yaşanan yangının kontrol altına alınması için yangın söndürme uçağı gönderme teklifinde bulundu

ZAGREB (AA) - Hırvatistan, başkent Atina yakınlarında yaşanan yangın felaketi dolayısıyla Yunanistan'a yardım teklif etti.

Hırvatistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki ormanlık alanlarda çıkan yangınların kontrol altına alınması için Hırvatistan'ın yangın söndürme uçağı göndermeye hazır olduğu ifade edildi.

Hırvatistan Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Damir Krsticevic, Başbakan Andrej Plenkovic ile yaptığı görüşmenin ardından, Yunanistan'a iki yangın söndürme uçağı gönderme kararı aldıklarını bildirdi.

Hırvatistan'ın Atina Büyükelçiliği'nin, Yunanistan'daki ilgili makamlarla sürekli iletişim halinde olduğu belirtilen açıklamada, Yunanistan'ın olası talebi durumunda, Atina'nın kuzeydoğusundaki Rafina ve Penteli civarındaki ormanlık alanlarda başlayan ve meskun bölgelere sıçrayan yangının kontrol altına alınması için gerekli yangın söndürme uçaklarını göndermeye hazır olduğu kaydedildi.

Atina yakınlarındaki ormanlık alanlarda çıkan yangınların meskun bölgelere sıçraması sonucu 60'ı aşkın kişi hayatını kaybetti.

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