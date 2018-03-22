Hisarcık Belediyesi kandil simidi dağıttı

Hisarcık Belediyesi Regaip Kandili nedeniyle yatsı namazı sonrası tüm camilerde kandil simidi dağıttı.
Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, Regaip Kandili nedeniyle yatsı namazı sonrası ilçedeki tüm camilerde cami çıkışında vatandaşlara paket içerisinde 2 bin kandil simidi dağıtıldığını söyledi.
Belediye olarak kandilin ruhuna uygun, vatandaşlara ikramda bulunmak istediğini belirten Başkan Çalışkan, “Recep, Şaban ve Ramazan aylarının habercisi olan Regaib Kandilini idrak ederek bir kez daha üç aylara ulaşmanın sevincini yaşıyoruz. Mübarek günler içerisinde farklı bir öneme sahip, Ramazan ayının müjdeleyicisi olan Regaip Kandilinin tüm hemşerilerime ve Müslüman alemine bereket, huzur, sağlık getirmesini Yüce Allah’tan niyaz ediyorum. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın” dedi. (MA-EFE)
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