Hisarcık ÇPL’de ortaokul öğrencilerine bölüm tanıtımı

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Çok Programlı Anadolu Lisesinde 8. Sınıf öğrencilerine yönelik Bilgisayarlı Muhasebe ve Kimya alanlarının tanıtımının yapıldığı bildirildi.

Okul Müdürü Selim Özyurt, “Meslek Lisesi, Memleket Meselesi” sloganıyla ilçe merkezi ve köylerde öğrenim gören 8. Sınıf öğrencilerine yönelik okul ve bölümlerin tanıtımını yaptıklarını söyledi.

Özyurt, “Gelecek yıl lise ve alan seçimi yapacak olan 8. Sınıf öğrencilerinin meslek liselerine yönlendirilmeleri ile ilgili olarak Dereköy, Karbasan, Hasanlar, Kutluhallar, Şehitler, Seydi Resul İmam Hatip ortaokullarında öğrenim gören son sınıf öğrencilerine okulumuz Muhasebe ve Finansman Alan Şefi Cemil Şimşek, Kimya Teknolojisi Alan Şefi Halil Demircan ve Rehber Öğretmen Gülay Pınar tarafından Bilgisayarlı Muhasebe ve Kimya alanlarının tanıtımı yapılmıştır. Tüm öğrencilerimiz için en hayırlısı olur inşallah” dedi.(MA-EFE)