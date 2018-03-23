Hisarcık ÇPL’de ortaokul öğrencilerine bölüm tanıtımı

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Çok Programlı Anadolu Lisesinde 8. Sınıf öğrencilerine yönelik Bilgisayarlı Muhasebe ve Kimya alanlarının tanıtımının yapıldığı bildirildi.
Okul Müdürü Selim Özyurt, “Meslek Lisesi, Memleket Meselesi” sloganıyla ilçe merkezi ve köylerde öğrenim gören 8. Sınıf öğrencilerine yönelik okul ve bölümlerin tanıtımını yaptıklarını söyledi.
Özyurt, “Gelecek yıl lise ve alan seçimi yapacak olan 8. Sınıf öğrencilerinin meslek liselerine yönlendirilmeleri ile ilgili olarak Dereköy, Karbasan, Hasanlar, Kutluhallar, Şehitler, Seydi Resul İmam Hatip ortaokullarında öğrenim gören son sınıf öğrencilerine okulumuz Muhasebe ve Finansman Alan Şefi Cemil Şimşek, Kimya Teknolojisi Alan Şefi Halil Demircan ve Rehber Öğretmen Gülay Pınar tarafından Bilgisayarlı Muhasebe ve Kimya alanlarının tanıtımı yapılmıştır. Tüm öğrencilerimiz için en hayırlısı olur inşallah” dedi.(MA-EFE)
ABD operasyon başlattı! Savaş gemileri Çin'e yaklaştı
Cem Uzan İngiltere'yi karıştırdı! Fotoğraf çektirmek için bağış yapmış
Son dakika! Hulusi Akar ve Yaşar Güler ifade verdi
Suriye'de korkunç saldırı! Yanarak can verdiler
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Alman Büyükelçi'ye: İşgal diyemezsiniz!
AK Partili başkandan dikkat çeken görüntü
FETÖ imamının çarpık ilişkisi ifşa oldu!
WhatsApp'ın girmediği cep kalmayacak!
Bir ilk! Robot balık Sofi göreve başladı
Bu acıya yürek dayanmaz! İkiz bebekleriyle aynı tabutta defnedildi
Gerçek yaşamları bambaşka! Onları bir de üniformasız görün
İspanyolca öğretmeni 3 ayrı öğrencisiyle ilişki yaşıyormuş!
Okuyucu Yorumları 0 yorum