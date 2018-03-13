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Hisarcıklıoğlu: Devlet özel sektöre 140 milyar lira ödeme yapacak (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2018 19:32 | Son Güncelleme

TARİHİ DOMBAYCIOĞLU HANI RESTORE EDİLDİ TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Manisa'daki programı kapsamında Akhisar ilçesine gelerek, Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ATSO) işyeri ve butik otel temel atma törenine katıldı.

Hisarcıklıoğlu: Devlet özel sektöre 140 milyar lira ödeme yapacak (2)

TARİHİ DOMBAYCIOĞLU HANI RESTORE EDİLDİ
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Manisa'daki programı kapsamında Akhisar ilçesine gelerek, Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ATSO) işyeri ve butik otel temel atma törenine katıldı. ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Yılmaz ile birlikte ayrıca Akhisar Ticaret Borsası'nın restore ettirdiği tarihi Dombaycıoğlu Hanı'nın açılışını yaptı. Temeli atılan 4 katlı binanın, 1710 metrekare alan üzerinde 6 bin 720 metre kapalı alanı bulunacak. İki katı 120 araçlık yer altı otopark olacak yerin, zemin katında işyeri, dükkanlar, ikinci katında ise butik otel bulunacak. İki yıl içinde bitmesi beklenen inşaatın, 6 milyon TL'ye çıkması bekleniyor. Aslına uygun olarak Ticaret Borsası tarafından restore edilen Dombaycıoğlu Hanı ise 800 metrekare bir alan üzerinde bulunuyor. 2 milyon TL harcanarak restore edilen handa, borsa üyelerinin toplantı yapması için 7 oda yer aldı. Ayrıca hanın içinde 9 ayrı dükkan da kiraya verilecek. Tarihi Dombaycıoğlu Hanı, 1823 yılında Dombaycıoğlu Mehmet Ağa tarafından yaptırıldı. Tescil edilen han, 1963 yılından itibaren 5 yıl öncesine kadar, han olarak kullanıldı. 1980 yılında İzmir 2 numaralı Kültür Varlıkları Koruma Bölge Müdürlüğü tarafından tescillenen yapının avluya bakan odaları, 1995 yılından itibaren kişilere kiralandı. Bakımsızlıktan bazı yerleri yıkılan hanın restore edilmesi ile Akhisar'ın merkez çarşısının ve butik otelinin de bitirilmesi ile bölgenin canlılık kazanacağı belirtiliyor.

Haldun AKYÜZ/AKHİSAR (Manisa), (DHA)

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Hisarcıklıoğlu: Devlet özel sektöre 140 milyar lira ödeme yapacak (2)Hisarcıklıoğlu: Devlet özel sektöre 140 milyar lira ödeme yapacak (2)Hisarcıklıoğlu: Devlet özel sektöre 140 milyar lira ödeme yapacak (2)Hisarcıklıoğlu: Devlet özel sektöre 140 milyar lira ödeme yapacak (2)

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