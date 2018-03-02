HABER

Hisarcıklıoğlu: Gençlerimizi, kadınlarımızı girişimciliğe teşvik etmeliyiz (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2018 23:23 | Son Güncelleme

BANKALARIN TUTUMUNDAN TÜCCARLAR VE SANAYİCİLER OLARAK RAHATSIZIZ TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Karabük Ticaret ve Sanayi Odası tarafından bir restoranda düzenlenen 'Sanayi Kenti Karabük'ün Ekonomik Geleceği' konulu istişare toplantısına katıldı.

Hisarcıklıoğlu: Gençlerimizi, kadınlarımızı girişimciliğe teşvik etmeliyiz (2)

BANKALARIN TUTUMUNDAN TÜCCARLAR VE SANAYİCİLER OLARAK RAHATSIZIZ
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Karabük Ticaret ve Sanayi Odası tarafından bir restoranda düzenlenen 'Sanayi Kenti Karabük'ün Ekonomik Geleceği' konulu istişare toplantısına katıldı. Hisarcıklıoğlu, bankaların son dönemdeki tutumundan tüccar ve sanayiciler olarak rahatsız olduklarını belirterek, "Kredi maliyetlerinin yükselmesi, kredi vermekteki zorlaştırmalardan reel sektör çok zor durumda kalıyor. Bunun bir an önce çözülmesi lazım'' dedi.
Filyos Liman Projesi'nin özellikle Karabük için önemli olduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, ''Çelik bizim için, Karabük için önemli. Dün ABD Başkanı bir açıklama yaptı. Özellikle bizi, Karabük'ü çok ilgilendiriyor. 'İthal çeliğe yüzde 25 ek gümrük vergisi koyuyorum' dedi. Bizim gibi dünya çapında çelik üreticisi olan ülke için bu bizi sıkıntıya sokacak bir iş. Şu anda dünyanın en büyük 10'uncu çelik üreticisiyiz. Bu bizi sıkıntıya sokacak. Bunun çözülmesi çok önemli. Eğer dünya bu şekilde, her ülke korumacı tavır içine girerse, bakınız dünyada bütün savaşlar ekonomiden çıkmıştır. Birinci, İkinci Dünya Savaşlarının çıkma sebepleri budur. Dünya ekonomisi içine kapanırsa, Allah korusun dünyayı felaket bekliyor haberiniz olsun. Herkes aklını başına alsın. İş dünyalarında görüş ayrılığımız yok. Ama maalesef popülist bu tür söylemlerle güya kendi ülkesindeki çelikçileri koruyormuş gibi yapıp dünyayı sıkıntıya sokar bu işler" diye konuştu.
Konuşmasının ardından toplantı salonundan canlı bağlantı yoluyla Karabük Üniversitesi TOBB Teknik Bilimler Yüksek Okulu'nun açılışı yapıldı. Hisarcıklıoğlu'na kendi resminin bulunduğu tablo ile çeşitli hediyeler verildi.

FOTOĞRAFLI

Hisarcıklıoğlu: Gençlerimizi, kadınlarımızı girişimciliğe teşvik etmeliyiz (2)Hisarcıklıoğlu: Gençlerimizi, kadınlarımızı girişimciliğe teşvik etmeliyiz (2)Hisarcıklıoğlu: Gençlerimizi, kadınlarımızı girişimciliğe teşvik etmeliyiz (2)Hisarcıklıoğlu: Gençlerimizi, kadınlarımızı girişimciliğe teşvik etmeliyiz (2)

Siyaset gündemine bomba gibi düşen ziyaret!Siyaset gündemine bomba gibi düşen ziyaret!
Türkiye'ye geçen Yunan askerleri gözaltında!Türkiye'ye geçen Yunan askerleri gözaltında!
Eğlence mekanını kurşunladı! Selfie çekip babasına attıEğlence mekanını kurşunladı! Selfie çekip babasına attı
Cepheden ailesine yolladı! Cepheden ailesine yolladı!
4 küçük çocuk belediye otobüsünü çaldı! 4 küçük çocuk belediye otobüsünü çaldı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Afrin şehidinin babası kapıyı açıp, eşine böyle seslendi!

Afrin şehidinin babası kapıyı açıp, eşine böyle seslendi!

Selami Şahin'in eşi Didem Şahin'den olay sözler!

Selami Şahin'in eşi Didem Şahin'den olay sözler!

Mert Fırat, Gökçe Bahadır ile set aşkı iddialarına noktayı koydu

Mert Fırat, Gökçe Bahadır ile set aşkı iddialarına noktayı koydu

Survivor isyanı! Acun Ilıcalı'nın önünü kesti

Survivor isyanı! Acun Ilıcalı'nın önünü kesti

Puhu Tv’den yeni yasaya hazırlık: ‘Fi ve Çi'nin geçmiş bölümleri buzlanıyor!

Puhu Tv’den yeni yasaya hazırlık: ‘Fi ve Çi'nin geçmiş bölümleri buzlanıyor!

Son dakika Denizli'de bombalı tuzak! Trafiğe kapatıldı

Son dakika Denizli'de bombalı tuzak! Trafiğe kapatıldı

İlginizi Çekebilir

Edirne'de gözaltına alınan 2 Yunan askeri tutuklandı

Edirne'de gözaltına alınan 2 Yunan askeri tutuklandı

Afrin'den unutulmayacak fotoğraf

Afrin'den unutulmayacak fotoğraf

Türkiye genelinde operasyon! İstanbul'da 39 ilçe didik didik aranıyor

Türkiye genelinde operasyon! İstanbul'da 39 ilçe didik didik aranıyor

Kılıçdaroğlu: Evlere, iş yerlerine Türk Bayrağı asalım

Kılıçdaroğlu: Evlere, iş yerlerine Türk Bayrağı asalım

Sözün bittiği yer! Oğlunun tabutuna böyle omuz verdi!

Sözün bittiği yer! Oğlunun tabutuna böyle omuz verdi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Terör hedefleri ateş altına alındı

Terör hedefleri ateş altına alındı

Köpeklerden kaçmak isterken 3 metrelik bahçe duvarından düştü

Köpeklerden kaçmak isterken 3 metrelik bahçe duvarından düştü

İznik Gölü’nden 2 metre 10 santim boyunda dev yayın balığı çıktı

İznik Gölü’nden 2 metre 10 santim boyunda dev yayın balığı çıktı

Afrin gazisine coşkulu karşılama

Afrin gazisine coşkulu karşılama

Menbiç'te köylüler terör örgütü PKK'yı kovdu

Menbiç'te köylüler terör örgütü PKK'yı kovdu

Son dakika Denizli'de bombalı tuzak! Trafiğe kapatıldı

Son dakika Denizli'de bombalı tuzak! Trafiğe kapatıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.