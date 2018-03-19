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Hisarcıklıoğlu: Mahkemelerin iş yükü çok fazla

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2018 15:04 | Son Güncelleme

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı (TOBB) Rifat Hisarcıklıoğlu, hukuk sisteminin yalnızca devletin değil, ekonominin de değeri olduğunu, mahkemelerin iş yükünün çok fazla olduğunu bu durumun dava sürelerinin uzamasına neden olduğunu söyledi.

Hisarcıklıoğlu: Mahkemelerin iş yükü çok fazla

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA) -TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı (TOBB) Rifat Hisarcıklıoğlu, hukuk sisteminin yalnızca devletin değil, ekonominin de değeri olduğunu, mahkemelerin iş yükünün çok fazla olduğunu bu durumun dava sürelerinin uzamasına neden olduğunu söyledi.
Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) arabuluculuk uygulamasının Mart ayında zorunlu hale gelmesinin ardından kurduğu Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi hizmete açıldı. Merkezin açılışı öncesi düzenlenen Uluslararası Arabuluculuk Konferansı'nda konuşmacı olarak katılan Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanı Hakan Öztatar, arabuluculuğun davaların çözümünde önemli bir alternatif olduğunu, bu yılın ilk 2,5 ayında 15 bin uyuşmazlığın olumlu şekilde arabuluculuk kanalıyla çözüme kavuşturulduğunu kaydetti. Öztatar, "Bu da 15 bin dosyanın mahkemeye gitmediği anlamına gelir. Geçen yıl iş mahkemelerindeki ilk derece mahkemelerinde davaların çözüm süresi 542 gün oldu. Arabuluculukta ise sorunun 28 günde çözüldü. Bu sistemin en önemli özelliklerinden birisi olarak hızlı çözümdür" dedi.
Arabuluculukla anlaşılan hususlarda bir daha dava açılamayacağını kaydeden Öztatar, "Aynı zamanda yapılan düzenlemelerle vatandaşın idareyle uyuşmazlığının çözümü için de arabuluculuk sistemi getirildi. İşverenimizin tazminat, alacak ve ticari uyuşmazlıklarında da arabuluculuk yolu açıldı. Bir iş adamı büyükşehir belediyesiyle bakanlığın bir birimiyle, karayollarıyla ihtiyari olarak arabuluculuk yapması mümkündür. Bu da sistemi büyük ölçüde rahatlatmıştır" diye konuştu. MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Aşut, arabuluculuk ve tahkimin dünyada uzun süredir uygulanan bir sistem olmasına rağmen Türkiye'de yeni yeni yaygınlaşmaya başladığını vurguladı.
HİSARCIKLIOĞLU: MAHKEMEYE HER YIL 7 MİLYON DOSYA GELİYOR
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, konferanstaki konuşmasında hukuk sisteminin yalnızca devletin değil, ekonominin de değeri olduğunu dile getirdi. Mahkemelerin iş yükünün çok fazla olduğunu bu durumun dava sürelerinin uzamasına neden olduğuna dikkat çeken Hisarcıklıoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:
"Uzayan süreler vatandaşın adalete erişimini zorlaştırıyor. Oysa adalet zamanında tecelli etmeyince güven azalıyor. Avrupa'da bir hakim yılda 200 dosyaya bakarken ülkemizdeki bir hakim yılda 700-800 dosyaya bakıyor. Böylesi ağır bir yük hakimleri zorluyor. Mahkemelere her yıl 7 milyona yakın dosya geliyor ve 4 milyonu o yıl karara bağlanırken 3 milyon dosya ertesi yıla kalıyor. İş dünyasını en çok ilgilendiren iş davalarında da durum çok farklı değil. Bazı mahkemelerde duruşma tarihleri 6 ay sonrasına bırakılıyor. Bu kadar uzun süren yargılama tüm tarafları zarara sokuyor. Diğer sıkıntı ise iş mahkemelerindeki davaların yüzde 99'u işveren aleyhine sonuçlanıyor. Bu durumda insanın aklına şu soru geliyor. Bu ülkede işverenlerin, müteşebbislerin hepsi mi haksız? Bu nedenle devrim niteliğindeki arabuluculuk uygulaması bu soruna da çözüm üretecektir. Arabuluculuk fikri Anadolu'dan doğmuştur. Ahilik kültüründen gelmektedir. Geçmişte taraflar anlaşamazsa Ahi Baba'ya giderdi ama sonra bu anlayışı biz terk ettik ve gelişmiş ekonomiler bunu sahiplendi. Türkiye ise en son uygulayan ülkeler arasında yer aldı."

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