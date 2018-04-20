Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Meclis Başkanı Haluk Akyüz ve beraberindeki heyet, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nu ziyaret etti. Oldukça samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette konuşan Hisarcıklıoğlu, “Türkiye hak ettiği yere kavuşacak” dedi.

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası’nın 7 Nisan’da yapılan seçimlerinin ardından oluşan Meclis Divanı, Yönetim Kurulu ve Üst Kurul delegeleri, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nu makamında ziyaret etti. Yapılan seçimlerde güven tazeleyerek 3’üncü kez Yönetim Kurulu Başkanı seçilen Salih Zeki Murzioğlu, Samsun TSO’nun yeni Meclis Başkanı Haluk Akyüz ve beraberindeki heyeti Hisarcıklıoğlu ile tanıştırdı.

Hisarcıklıoğlu’ndan Samsun’a övgü

Türkiye’nin dört bir tarafında yapılan oda-borsa seçimlerinin camialarına yakışan bir olgunlukta geçtiğini ifade eden Hisarcıklıoğlu, “Hep birlikte demokrasinin güzelliğini bir kere daha yaşadık” ifadesini kullandı.

Samsun’un imkanları nedeniyle Türkiye’nin yıldız şehirlerinden biri olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, şehrin işadamlarının çalışkanlığı, ticari zekası ve yeteneği ile ön plana çıktığını kaydetti. Samsun’un jeopolitik konumu itibarıyla Türkiye’nin Karadeniz’e, Doğu Avrupa’ya, Rusya-Kafkaslar-Orta Asya ülkelerine açılan penceresi olduğuna vurgu yapan Hisarcıklıoğlu, "Samsun, ülkemizin kuzey kapısı durumundadır. Samsun’un böyle bir merkez olmasında coğrafi konumunun stratejik önemi elbette ki vardır. Ama Samsun’a bu özelliğini asıl kazandıran Samsunlu iş adamlarımızın, ticaret erbabımızın, Samsunlu sanayicimizin çalışkanlığı, ticari zekâsı ve yeteneğidir. Samsun her açıdan Türkiye’nin yıldız şehirlerinden biridir ve daha da büyütmek hepimizin sorumluluğudur” diye konuştu.