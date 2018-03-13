Hisarcıklıoğlu’ndan Somalılara ’Afrin’ teşekkürü

Manisa’nın Soma ilçesini ziyaret eden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Afrin’deki Mehmetçik’e tonlarca helva gönderen Somalılara teşekkür etti.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu bir dizi ziyaret ve programlar için geldiği Manisa programı kapsamında 301 maden işçisinin şehit olduğu Soma ilçesini ziyaret etti.

Soma Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret eden Hisarcıklıoğlu’nu Soma Kaymakamı Ahmet Altıntaş, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Ali Aksoy, CHP İlçe Başkanı Levent Elbinsoy, MHP İlçe Başkanı Murat Maan, Soma Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hakan Işık ile ilçe sivil toplum örgütü temsilcileri karşıladı.

Soma Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hakan Işık, Hisarcıklıoğlu’nun sık yaptığı ziyaretlerle Soma’ya çok büyük bir önem verdiğine dikkat çekerek, "Bizler göreve geldikten sonra üyelerimize vaat ettiğimiz birçok şeyi yerine getirdik. İlçenin ortak kanaati olan fakültenin Soma’ya gelmesini çok istiyoruz. Bunun için çok ciddi çaba gösteriyoruz. Sağ olsun belediye başkanımız Hasan Ergene fakülte arsasını verdi. Sizlerden de Ankara’da bu konuda destek bekliyoruz. Bu Soma için artık çok önemli bir konu oldu. Bunun nedeni ek gelir kaynağı değil. Bilindiği üzere Soma bir işçi memleketi. Buradaki işçi çocukları Soma’dan çıkmadan 4 yıllık bir okul okuyabilmesini istiyor. Ya mühendislik ya da ilgili bölümler olabilir. Manisa Celal Bayar Üniversitemiz konuya ilgili bakıyor. Ankara’da bize desteğinizi verirseniz çok memnun oluruz. Bu Soma için çok çok önemli bir olay olacaktır” dedi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ise ’Birlikte rahmet ve ayrılıkta azap vardır’ sözünü hatırlatarak başladığı konuşmasında, "Afrin’de ülkemizin birliği beraberliği için hepimizin canı için canlarını veren Mehmetçik’imize Somamız sahip çıktı, helva gönderdi güçleri kuvvetleri artsın diye. Allah sizlerden razı oldun. Eğer bu ülke ayakta duruyorsa bütün ülkenin birlikte beraberlikte ve dayanışmasının sonucudur. Bütün il ve ilçelerimiz herkes kendi gücünce çok şükür neyleri varsa askerimizle paylaşıyor. Bu havayı bozmadığımız sürece Allahın izniyle bu ülkeye kimse bir şey yapamaz" dedi.

Mustafa Kemal’in kahraman insanları tarif ederken Seher Ali’nin memleketi diyerek Soma’yı tarif ettiğini belirterek, "Burada Kurtuluş Savaşı’nı durdurarak ülkemizin vatan toprakları olmasında Somalı hemşerimizin çok büyük katkısı var. Allah buraya her türlü güzelliği vermiş. Yerin altında elmas, üstündeki güzellikler ise hepinizce makum. Türkiye’nin enerjisinin yüzde 8’ini tek başına Soma karşılıyor" dedi.

Soma Ticaret ve Sanayi Odası ile gurur duyduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi:

“Şunu belirteyim Soma Ticaret Sanayi Odası Paris, Londra, Berlin’de odalar hangi standartta hizmet veriyorsa Soma Ticaret Sanayi Odası da o standartlarda hizmet veriyor. Soma’ya fakülte kurulması konusunda üzerime düşen ne vazife varsa hazırım. Zaten Soma’nın Ankara’da herkes nezdinde ayrı bir yeri var. 301 madencimiz şehit oldu. Türkiye’nin yüreği yandı. Felaket olduktan sonra derhal buraya geldik. Buradaydık. Sonrasında Türkiye çapında özel sektörler çapında kampanya başlattık. Rekor bir bağışla 17 milyon lira destek verildi ki bu en az 7 okula eşdeğerdi. Soma’nın geleceği aydınlık. Bu birlikteliği muhafaza ettikçe Soma’yı kimse tutamaz" diye konuştu.