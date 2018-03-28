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Hisarcık'ta 2,5 yılda vefat eden 4'üncü muhtar toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2018 18:14 | Son Güncelleme

 KÜTAHYA'nın Hisarcık ilçesinde, son 2,5 yıl içerisinde vefat eden 4üncü muhtar Kazım Okan (75) muhtarlık yaptığı ilçeye bağlı Sefaköy'de toprağa verildi.

Hisarcık'ta 2,5 yılda vefat eden 4'üncü muhtar toprağa verildi

Mustafa AKÇAY/HİSARCIK (Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA'nın Hisarcık ilçesinde, son 2,5 yıl içerisinde vefat eden 4üncü muhtar Kazım Okan (75) muhtarlık yaptığı ilçeye bağlı Sefaköy'de toprağa verildi.
Hisarcık ilçesinde, son 2,5 yıl içerisinde 1'i mahalle, 3'ü köy muhtarı olmak üzere 4 muhtar yaşamını yitirdi. Hisarcık'ta ilk olarak 15 Ekim 2015'te Yeşilhisar Mahalle Muhtarı İbrahim Zengin (55) geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yetirdi. 2 Kasım 2015'te de Güldüren Köyü Muhtarı Osman Akgül (54) böbrek ve karaciğer yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede öldü. Akgül'den sonra ise 14 Kasım 2015 tarihinde Yenipınar Köyü Muhtarı Mustafa Yavuz (65) kronik akciğer hastalığından vefat etti.
Hisarcık ilçesinde son olarak 23 Mart 2018 tarihinde de Sefaköy Muhtarı 3 çocuk babası Kazım Okan, Almanya'da kalp rahatsızlığından öldü. Okan'ın cenazesi bugün Hisarcık ilçesine bağlı Sefaköy'e getirildi. İkindide köy meydanında düzenlenen cenaze törenine Hisarcık Kaymakamı Tuncay Karataş, Kazım Okan'ın yakınları, muhtarlar ile çok sayıda kişi katıldı. İkindi namazının ardından cenazee namazını ölen muhtar Kazım Okan'ın tornu Hasbi Okan kaldırdı. Kılınan cenaze namazından sonra Kazım Okan götürüldüğü köy mezarlığında gözyaşları içinde toprağa verildi.
Kazım Okan'ın ölümüne üzüldüklerini belirten Yukarı Yoncaağaç Köyü Muhtarı Ömer Altın (36), "Belki de stresten olsa gerek iki buçuk yılda kalp krizi ve çeşitli hastalıklardan dolayı ilçemizde 4 muhtar ağabeyimizi kaybettik. Önümüzdeki dönem muhtar adayı olacak arkadaşlarıma sesleniyorum. Muhtarlık para pul için yapılmaz. Muhtarın görev yapacağı mahalle veya köyünü sevmesi ve kendisini bu işe adaması lazım. Çünkü yeri geliyor ailemizle bile ilgilenemiyor ve çeşitli sıkıntılara düşüyoruz. Köy ve mahallelerin her sorunuyla ilgilendiğiniz için yoğun tempoda çalışmanız gerekiyor. Yeni muhtar adayı olacakların bu hususları göz önüne almalarını istiyorum. Çünkü muhtarlık görüldüğü gibi basit bir meslek değil" diye konuştu.

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Hisarcık'ta 2,5 yılda vefat eden 4'üncü muhtar toprağa verildiHisarcık'ta 2,5 yılda vefat eden 4'üncü muhtar toprağa verildiHisarcık'ta 2,5 yılda vefat eden 4'üncü muhtar toprağa verildiHisarcık'ta 2,5 yılda vefat eden 4'üncü muhtar toprağa verildi

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