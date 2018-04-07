Hisarcık’ta 52 çiftçiye ücretsiz mısır tohumu dağıtıldı

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde “Yem Bitkisi Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi” kapsamında 52 çiftçiye İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Genel Bütçesi Kaynaklı mısır tohumu dağıtıldığı bildirildi.
İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nde düzenlenen mısır tohumu dağıtım töreninde Kaymakam Tuncay Karataş, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mehmet Emin Polat ve İlçe Özel İdare Müdürü Mevlüt Erkul tarafından 300 dekar alanda 31 kişiye silajlık mısır, 50 dekar alanda 21 kişiye dane mısır tohumu dağıtımı gerçekleştirildi.
İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mehmet Emin Polat, hayvancılığın en önemli girdilerinden olan yemin çiftçiler üzerindeki maliyetlerin aşağıya çekilmesinde, yem bitkileri tohumu dağıtımının önemli katkı sağlayacağını söyledi.(MA-EFE)
İstanbul Başakşehir'de korkunç kaza! Tanker 12 araca çarptı, cadde savaş alanına döndü
Torpil listesini WhatsApp'tan paylaştı! Ortalık karıştı
3 gündür kayıp olan Aleyna bulundu
Facebook tüm dünyaya duyurdu! Siyasi içerikli paylaşımlara 'şeffaflık' ayarı
Rusya'dan ABD'ye çok sert mesaj
Cinsel ilişkiden önce bunu sakın yapmayın
Son ankette Erdoğan'a büyük şok! MHP'li seçmenler...
Dikkat edin: WhatsApp’taki o tehlike geri döndü!
Putin'den orduya darbe: 11 general ve 1 albayı görevden aldı
Aylin Nazlıaka için karar verildi
Youtube rekorunu o kırdı! Herkesi geride bıraktı
İşte Adriana Lima'yı tahtından edecek güzel
Üniversiteye giriş sınavı kaldırılıyor mu? MEB yetkilisinden Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) açıklaması
Okuyucu Yorumları 0 yorum