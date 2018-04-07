Hisarcık’ta 52 çiftçiye ücretsiz mısır tohumu dağıtıldı

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde “Yem Bitkisi Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi” kapsamında 52 çiftçiye İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Genel Bütçesi Kaynaklı mısır tohumu dağıtıldığı bildirildi.

İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nde düzenlenen mısır tohumu dağıtım töreninde Kaymakam Tuncay Karataş, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mehmet Emin Polat ve İlçe Özel İdare Müdürü Mevlüt Erkul tarafından 300 dekar alanda 31 kişiye silajlık mısır, 50 dekar alanda 21 kişiye dane mısır tohumu dağıtımı gerçekleştirildi.

İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mehmet Emin Polat, hayvancılığın en önemli girdilerinden olan yemin çiftçiler üzerindeki maliyetlerin aşağıya çekilmesinde, yem bitkileri tohumu dağıtımının önemli katkı sağlayacağını söyledi.(MA-EFE)