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Hisarcık’ta başarılı öğrenciler ödüllendirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2018 12:38 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Hisarcık İlçesinde İstiklal Marşı’nın kabulünün 97.

Hisarcık’ta başarılı öğrenciler ödüllendirildi

Kütahya’nın Hisarcık İlçesinde İstiklal Marşı’nın kabulünün 97. yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma günü münasebetiyle düzenlenen resim, şiir, kompozisyon ve “İstiklal Marşını ezbere ve güzel okuma” yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.
Hisarcık Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından 12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulünün 97. yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma günü münasebetiyle Belediye Düğün Salonunda düzenlenen programda “İstiklal Marşını ezbere ve güzel okuma”, resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere Kaymakam Tuncay Karataş, İlçe Jandarma Komutanı Hakan Özgül ve Belediye Başkanı Fatih Çalışkan tarafından çeşitli hediyeler verildi.(MA-EFE)

Hisarcık’ta başarılı öğrenciler ödüllendirildi

Hisarcık’ta başarılı öğrenciler ödüllendirildi

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