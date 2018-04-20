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Hisarcık’ta içme suyu deposu yapım çalışmaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2018 10:41 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde belediye tarafından içme suyu şebekesi yenileme çalışmaları kapsamında iki yeni içme suyu deposu yapım çalışmalarına başlandığı bildirildi.Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, altyapı yenileme çalışmaları ile birlikte 400 ve 800 tonluk iki içme suyu deposu yapımına başlandığını belirtti.Çalışkan, ”Su depolarının yapımı 4 ay içerisinde tamamlanacaktır.

Hisarcık’ta içme suyu deposu yapım çalışmaları

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde belediye tarafından içme suyu şebekesi yenileme çalışmaları kapsamında iki yeni içme suyu deposu yapım çalışmalarına başlandığı bildirildi.
Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, altyapı yenileme çalışmaları ile birlikte 400 ve 800 tonluk iki içme suyu deposu yapımına başlandığını belirtti.
Çalışkan, ”Su depolarının yapımı 4 ay içerisinde tamamlanacaktır. Yeni içme suyu şebekesinin ve su depolarının hizmete girmesiyle halkımız daha sağlıklı, güvenli ve temiz suya kavuşacak, su kayıp ve kaçaklarının da önlenmesiyle yeterli su çıkmayan TOKİ konutları ve yüksek binalar yeterli suya kavuşacaktır. Ayrıca olası su kesintilerinde depolarımızda ilçemize günlerce yetecek içme suyu bulunacaktır” dedi. (MA-EFE)

Hisarcık’ta içme suyu deposu yapım çalışmaları

Hisarcık’ta içme suyu deposu yapım çalışmaları

Hisarcık’ta içme suyu deposu yapım çalışmaları

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