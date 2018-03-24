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Hisarcık’ta meyve ağaçlarında aşı zamanı erken başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2018 10:22 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde bu yıl sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinin meyve ağaçlarında aşılama çalışmalarının erken başlamasına neden olduğu bildirildi.Mart ayı ile birlikte meyve ağaçlarını aşılama çalışmalarına başlandığını ifade eden çiftçi Süleyman Türk,”Kış ve bahar ayları ılıman geçtiği için meyve ağaçlarına erken su yürüdü.

Hisarcık’ta meyve ağaçlarında aşı zamanı erken başladı

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde bu yıl sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinin meyve ağaçlarında aşılama çalışmalarının erken başlamasına neden olduğu bildirildi.
Mart ayı ile birlikte meyve ağaçlarını aşılama çalışmalarına başlandığını ifade eden çiftçi Süleyman Türk,”Kış ve bahar ayları ılıman geçtiği için meyve ağaçlarına erken su yürüdü. Bu nedenle meyve aşılamaya geçen yıllara oranla daha erken başladık. Öncelikle erken açan erik, kayısı, şeftali ve kiraz ağaçlarında aşılama çalışması yaptık. Şimdilerde ise henüz çiçek açmadığı için elmaları aşılıyoruz. Nisan ayının ortalarına doğru da ceviz ve bağ aşıları yapılacak. Aşı yapılan ağacın meyveleri hem daha lezzetli, hem de normallerine göre daha kısa zamanda meyve veriyor” dedi.(MA-EFE)

Hisarcık’ta meyve ağaçlarında aşı zamanı erken başladı

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