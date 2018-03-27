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Hisarcıkta sebze fidesi sezonu açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2018 11:46 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde havaların ısınmasıyla seralık sebze fidesi dikiminin başladığı bildirildi.İlçe halkının daha erken verim aldıkları için Antalya’dan temin ettikleri sebze fidelerine rağbet ettiğini söyleyen sebze fidesi satıcısı Abdullah Yılmaz," Aşılı ve aşısız olmak üzere 1-4 TL, arasında sattığımız seralık biber, domates ve salatalık, fideleri kendi sebze ihtiyacını karşılamak isteyen vatandaşlar tarafından satın alınmaktadır.

Hisarcıkta sebze fidesi sezonu açıldı

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde havaların ısınmasıyla seralık sebze fidesi dikiminin başladığı bildirildi.
İlçe halkının daha erken verim aldıkları için Antalya’dan temin ettikleri sebze fidelerine rağbet ettiğini söyleyen sebze fidesi satıcısı Abdullah Yılmaz," Aşılı ve aşısız olmak üzere 1-4 TL, arasında sattığımız seralık biber, domates ve salatalık, fideleri kendi sebze ihtiyacını karşılamak isteyen vatandaşlar tarafından satın alınmaktadır. Şu anki hava şartlarına göre don ve kırağı riski olduğundan açık alana sebze fidesi dikimi için henüz erken, ileriki günlerde havaların iyice ısınmasıyla açık alana biber, domates, salatalık, kavun ve karpuz dikimi başlayacaktır" diye konuştu.(MA-EFE)

Hisarcıkta sebze fidesi sezonu açıldı

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