Hisarcık’ta sokak köpekleri kısırlaştırılıyor

Kütahya’nın Hisarcık ilçe Belediyesince 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve ilgili yönetmelik gereği sokak köpeklerini kısırlaştırma çalışması başlatıldığı bildirildi.

Sokak köpeklerini kısırlaştırmak amacıyla Belediye tarafından ilçeye getirilen Denge Veterinerlik Hizmetleri Sanayii Limitet Şirketine ait mobil kısırlaştırma ünitesinde Veteriner Hekim Güven Özdemir gözetiminde, genel muayenesi yapılan sokak köpekleri kısırlaştırılıyor ve kulak küpesi takılarak doğal yaşam alanlarına bırakılıyor.

Çevre ve halk sağlığı açısından daha güvenli bir ortam oluşturabilme noktasında sokak köpeklerini kısırlaştırmak amacıyla mobil kısırlaştırma ünitesini ilçeye getirdiklerini belirten Belediye Başkanı Fatih Çalışkan,”Gerçekleştirdiğimiz bu çalışma her ne kadar hayvan sağlığı çalışması olsa da halk sağlığı ve çevre sağlığı içinde çok önemlidir. İlçemizde Denge Veterinerlik Hizmetleri Sanayii Limitet Şirketine ait ekipler tarafından toplanan sokak köpekleri muayene ve bakımları sonrasında kısırlaştırma operasyonu yapılmakta, akabinde kulaklarına küpe takılarak doğal ortamlarına bırakılmaktadır” diye konuştu.

Sokak köpeklerinin kısırlaştırma çalışmaları hakkında bilgi veren Denge Veterinerlik Hizmetleri sorumlusu Veteriner Hekim Güven Özdemir,”Toplanan tüm hayvanlara kuduz ve parazit aşıları yapıldıktan sonra kafeslere konarak bir gün aç bırakılıyor. Ertesi gün anestezi ünitesine alınarak kısırlaştırma operasyonu yapılıyor. Operasyon sonrası hekim gözetiminde uyanması bekleniyor, akabinde dinlenme alanına bırakılıyor. Burada köpeklerin sabah akşam yara bakımı yapılıyor. Kulak küpeleri de takılarak yeniden doğal ortamlarına bırakılıyor” dedi.(MA-EFE)