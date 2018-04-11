HABER

Hisarcık’ta sokak köpekleri kısırlaştırılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2018 09:55 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Hisarcık ilçe Belediyesince 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve ilgili yönetmelik gereği sokak köpeklerini kısırlaştırma çalışması başlatıldığı bildirildi.Sokak köpeklerini kısırlaştırmak amacıyla Belediye tarafından ilçeye getirilen Denge Veterinerlik Hizmetleri Sanayii Limitet Şirketine ait mobil kısırlaştırma ünitesinde Veteriner Hekim Güven Özdemir gözetiminde, genel muayenesi yapılan sokak köpekleri kısırlaştırılıyor ve kulak küpesi takılarak doğal yaşam alanlarına bırakılıyor.Çevre ve halk sağlığı açısından daha güvenli bir ortam oluşturabilme noktasında sokak köpeklerini kısırlaştırmak amacıyla mobil kısırlaştırma ünitesini ilçeye getirdiklerini belirten Belediye Başkanı Fatih Çalışkan,”Gerçekleştirdiğimiz bu çalışma her ne kadar hayvan sağlığı çalışması olsa da halk sağlığı ve çevre sağlığı içinde çok önemlidir.

Hisarcık’ta sokak köpekleri kısırlaştırılıyor

Kütahya’nın Hisarcık ilçe Belediyesince 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve ilgili yönetmelik gereği sokak köpeklerini kısırlaştırma çalışması başlatıldığı bildirildi.
Sokak köpeklerini kısırlaştırmak amacıyla Belediye tarafından ilçeye getirilen Denge Veterinerlik Hizmetleri Sanayii Limitet Şirketine ait mobil kısırlaştırma ünitesinde Veteriner Hekim Güven Özdemir gözetiminde, genel muayenesi yapılan sokak köpekleri kısırlaştırılıyor ve kulak küpesi takılarak doğal yaşam alanlarına bırakılıyor.
Çevre ve halk sağlığı açısından daha güvenli bir ortam oluşturabilme noktasında sokak köpeklerini kısırlaştırmak amacıyla mobil kısırlaştırma ünitesini ilçeye getirdiklerini belirten Belediye Başkanı Fatih Çalışkan,”Gerçekleştirdiğimiz bu çalışma her ne kadar hayvan sağlığı çalışması olsa da halk sağlığı ve çevre sağlığı içinde çok önemlidir. İlçemizde Denge Veterinerlik Hizmetleri Sanayii Limitet Şirketine ait ekipler tarafından toplanan sokak köpekleri muayene ve bakımları sonrasında kısırlaştırma operasyonu yapılmakta, akabinde kulaklarına küpe takılarak doğal ortamlarına bırakılmaktadır” diye konuştu.
Sokak köpeklerinin kısırlaştırma çalışmaları hakkında bilgi veren Denge Veterinerlik Hizmetleri sorumlusu Veteriner Hekim Güven Özdemir,”Toplanan tüm hayvanlara kuduz ve parazit aşıları yapıldıktan sonra kafeslere konarak bir gün aç bırakılıyor. Ertesi gün anestezi ünitesine alınarak kısırlaştırma operasyonu yapılıyor. Operasyon sonrası hekim gözetiminde uyanması bekleniyor, akabinde dinlenme alanına bırakılıyor. Burada köpeklerin sabah akşam yara bakımı yapılıyor. Kulak küpeleri de takılarak yeniden doğal ortamlarına bırakılıyor” dedi.(MA-EFE)

Hisarcık’ta sokak köpekleri kısırlaştırılıyor

Hisarcık’ta sokak köpekleri kısırlaştırılıyor

Hisarcık’ta sokak köpekleri kısırlaştırılıyor

Gökçek'ten La Casa De Papel çıkışı! İddiasını yinelediGökçek'ten La Casa De Papel çıkışı! İddiasını yineledi
AB vatandaşlığına başvurularda Türkler beşinci sıradaAB vatandaşlığına başvurularda Türkler beşinci sırada
Serkan Çelebi yakalandı!Serkan Çelebi yakalandı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Koca cinayetinde şok ifadeler: Kayınpederimi odamda yarı çıplak...

Koca cinayetinde şok ifadeler: Kayınpederimi odamda yarı çıplak...

Survivor'da Cumali'nin takım değiştirmesi talebine Acun Ilıcalı'dan açıklama

Survivor'da Cumali'nin takım değiştirmesi talebine Acun Ilıcalı'dan açıklama

Rusya ABD'yi uyardı: Suriye'yi vurursanız karşılık veririz!

Rusya ABD'yi uyardı: Suriye'yi vurursanız karşılık veririz!

Yeşim Salkım: 25 yıllık arkadaşımla seviştim

Yeşim Salkım: 25 yıllık arkadaşımla seviştim

Roma 3 - 0 Barcelona özet izle (Manchester City 1 - 2 Liverpool özet izle)

Roma 3 - 0 Barcelona özet izle (Manchester City 1 - 2 Liverpool özet izle)

Facebook'tan Alaattin Çakıcı kararı!

Facebook'tan Alaattin Çakıcı kararı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hava durumu ile ilgili son dakika bilgi! 2 bölgeye uyarı

Hava durumu ile ilgili son dakika bilgi! 2 bölgeye uyarı

Akılalmaz intikam! Çıplak fotoğraflarını yayınladı

Akılalmaz intikam! Çıplak fotoğraflarını yayınladı

Bursa'daki okulda dehşet! Polis memuru veli okul müdiresi ve öğretmeni silahla vurdu

Bursa'daki okulda dehşet! Polis memuru veli okul müdiresi ve öğretmeni silahla vurdu

Ünlü iş adamı FETÖ'nün yanında iddiası!

Ünlü iş adamı FETÖ'nün yanında iddiası!

Fidel Okan'ın sözleri kavga çıkardı! 'Bahçeli dansöz kıyafeti giydiği için...'

Fidel Okan'ın sözleri kavga çıkardı! 'Bahçeli dansöz kıyafeti giydiği için...'

Son dakika! İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi

Son dakika! İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.