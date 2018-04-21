Hisarcık’ta şükür duası için hazırlıklar başladı

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde, belediyenin organizasyonunda 5 Mayıs Cumartesi günü yapılacak olan Geleneksel ’şükür duası’ etkinliği için hayırsever vatandaşlardan yardım toplanmaya başlandığı bildirildi.

Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, AK Parti eski İlçe Başkanı Mehmet Baş, başkanlığında mahalle muhtarları ve gönüllülerden oluşan yardım komitesinin ile ev ve iş yerlerini tek tek gezerek etkinlikte verilecek yemek için yardım topladığını belirtti.

Çalışkan, "Yardımsever halkımız paranın yanı sıra paraya çevrilebilecek un, yağ ve şeker gibi gıda yardımı da yapmaktadır. Ayrıca bizlerde yardım toplama çalışmalarına iştirak ediyoruz. Belediyenin organizatörlüğünde tüm ilçe ve çevre halkının katılımıyla yapılacak şükür duasında yaklaşık 4-5 bin kişiye ikram edeceğimiz etli pilav, ayran ve irmik helvası için gerekli maddi desteği bu şekilde sağlıyoruz. Yardımsever halkımızdan Allah razı olsun. 5 Mayıs Cumartesi günü kapalı pazar yerinde yapılacak olan şükür duası etkinliğine tüm ilçe ve yöre halkımızı bekliyoruz” dedi.(MA-EFE)