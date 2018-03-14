Hisarcık’ta umre kafilesi kutsal topraklara uğurlandı

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde, özel bir şirketin organizasyonu ile umre ibadetlerini ifa etmek üzere kutsal topraklara gidecek olan vatandaşlar için uğurlama programı düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanında düzenlenen program Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. İlahi ve kaside dinletilerinin ardından Çimenlik Camii İmam Hatibi İlyas Çalışkan’ın yaptığı dua sonrası umre kafilesinde yer alan 13 vatandaş sevenleri ile vedalaşarak kutsal topraklara hareket etti. Uğurlama törenine Belediye Başkanı Fatih Çalışkan’da iştirak etti. (MA-EFE)