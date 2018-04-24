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Hisarcık’ta üzüm bağlarını kırağı vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2018 12:12 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde yağan kırağıdan yeni açan üzüm bağlarının zarar gördüğü bildirildi.İlçede gece hava sıcaklığının eksi 1 dereceye kadar düşmesi sonucu yağan kırağıdan özellikle yeni açan üzüm bağlarının büyük zarar gördüğünü söyleyen üzüm üreticisi Hüseyin Pehlivan, “Sabah güneşinin yüzünü göstermesiyle birlikte gece yağan kırağı sonucu üzüm bağlarının tamamına yakını zarar görmüştür.

Hisarcık’ta üzüm bağlarını kırağı vurdu

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde yağan kırağıdan yeni açan üzüm bağlarının zarar gördüğü bildirildi.
İlçede gece hava sıcaklığının eksi 1 dereceye kadar düşmesi sonucu yağan kırağıdan özellikle yeni açan üzüm bağlarının büyük zarar gördüğünü söyleyen üzüm üreticisi Hüseyin Pehlivan, “Sabah güneşinin yüzünü göstermesiyle birlikte gece yağan kırağı sonucu üzüm bağlarının tamamına yakını zarar görmüştür. Kırağının vurduğu dallar ileriki dönemlerde kuruduğu için ürün almamız hayal oldu. Ancak sonradan dip kısımlarından patlayan gözlerden dolmalık yaprak alırız. Zaten üç yıldan beri bağlarımızdan ya kırağıdan dolayı ya da hastalık yüzünden verim alamıyoruz” diye konuştu.(MA-EFE)

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