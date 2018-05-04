Hitit Üniversitesinde mezuniyet töreni

ÇORUM (AA) - Hitit Üniversitesinde 2017-2018 akademik yılında öğrenim gören 4 bin 460 öğrenci, törenle mezun oldu.
Dr. Turhan Kılıçcıoğlu Stadı'nda gerçekleştirilen mezuniyet töreni, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, törende yaptığı konuşmada, her geçen yıl büyüyen üniversitenin Çorum'un gelişmesine katkı sağladığını belirterek, fakülte, bölüm ve öğrenci sayısındaki artışın önemli olduğunu söyledi.
Üniversitenin 12. mezuniyet törenini gerçekleştirdiklerini dile getiren Alkan, "Hitit Üniversitesi bir yandan Antarktika'daki bilim üssünde araştırmalar yapan bir yandan da dünyanın ilk yüzde 10 dilimindeki üniversiteler arasına girebilen, akademik yetkinliğe sahip olan, sadece ulusal değil uluslararası arenada etkinlikler yapabilen bir kurum haline geldi." diye konuştu.
Mezun olan öğrencilere de tavsiyede bulunan Alkan, "Her geçen gün büyümeye ve gelişmeye devam ediyoruz. Geleceğimize katkı yapmanız için sizleri aramızda görmeyi istiyoruz. Farklı şeyler düşünün ve bunu sürekli geliştirin." dedi.
Alkan'ın konuşmasının ardından Sağlık Yüksekokulundan mezun olan hemşire adayı öğrenciler, meslek yemini etti. Daha sonra Alkan ve protokol üyeleri tarafından bölümlerinde dereceye giren öğrencilere belgelerinin yanı sıra çeşitli hediyeler ve Türk bayrağı takdim edildi.
- 43 yaşında üniversiteden mezun olmanın sevinci yaşadı
Törende, ilkokulu bitirdikten sonra çocuk yaşta evlendirilen, ortaokulu ve liseyi dışarıdan bitirdikten sonra 4 yıl önce üniversiteyi kazanan 2 çocuk annesi 43 yaşındaki Songül Eltiş de mezuniyet sevinci yaşadı.
Dört yıl önce birincilikle kazandığı Hitit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü ikincilikle bitiren Eltiş, diplomasını Rektör Alkan ile Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam'ın elinden aldı.
Eltiş, mezuniyet heyecanı ve mutluluğunu, sınıf arkadaşlarının yanı sıra aynı üniversitenin Mühendislik Fakültesinde öğrenim gören oğlu Melih Eltiş ile paylaştı.
Törene katılan ve 1976 yılında Gazi Üniversitesi bünyesinde açılan Çorum'un ilk üniversite bölümü olan Meslek Yüksekokulunun ilk mezunları da 40 yıl sonra kep atmanın heyecanını yaşadı.
Hitit Üniversitesinin cübbesini giyip, keplerini takan 30 kişilik gruptan Gülden Kuyumcu'ya, Rektör Alkan tarafından hediye ve Türk bayrağı verildi.
Alkan, bu sırada yaptığı konuşmada, törene katılan gruba teşekkür ederek, "Onlar adına en büyük uhde bir kep atamamak. Öyle dönemlerden geçildi ki bir mezuniyet töreni dahi yapmak çok büyük şeymiş bir zamanlar. Ancak çok şükürler olsun ki şu anda 5 bine yakın mezunumuz, bin 500'e yakın akademik ve idari personelimiz ve 19 bin öğrencisi ile devasa bir yükseköğretim kurumu olmanın haklı gururunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.
Törenin sonunda öğrenciler, keplerini havaya atıp mutluluklarını aileleriyle paylaştı.
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