Hitit Üniversitesinde mezuniyet töreni

ÇORUM (AA) - Hitit Üniversitesinde 2017-2018 akademik yılında öğrenim gören 4 bin 460 öğrenci, törenle mezun oldu.

Dr. Turhan Kılıçcıoğlu Stadı'nda gerçekleştirilen mezuniyet töreni, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, törende yaptığı konuşmada, her geçen yıl büyüyen üniversitenin Çorum'un gelişmesine katkı sağladığını belirterek, fakülte, bölüm ve öğrenci sayısındaki artışın önemli olduğunu söyledi.

Üniversitenin 12. mezuniyet törenini gerçekleştirdiklerini dile getiren Alkan, "Hitit Üniversitesi bir yandan Antarktika'daki bilim üssünde araştırmalar yapan bir yandan da dünyanın ilk yüzde 10 dilimindeki üniversiteler arasına girebilen, akademik yetkinliğe sahip olan, sadece ulusal değil uluslararası arenada etkinlikler yapabilen bir kurum haline geldi." diye konuştu.

Mezun olan öğrencilere de tavsiyede bulunan Alkan, "Her geçen gün büyümeye ve gelişmeye devam ediyoruz. Geleceğimize katkı yapmanız için sizleri aramızda görmeyi istiyoruz. Farklı şeyler düşünün ve bunu sürekli geliştirin." dedi.