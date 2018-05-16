ÇORUM (AA) - Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, İsrail'in Filistin'de yaptığı saldırıların ardından anlaşmalı oldukları 200'e yakın üniversitenin rektörüne mektup gönderdiklerini ve tepkilerini ortaya koyma çağrısı yaptıklarını söyledi.

Prof. Dr. Alkan, senato üyeleriyle Rektörlükte düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınayarak, Filistinlilere soykırım yapıldığını vurguladı.

Bu süreçte uluslararası akademik camianın duyarlılığına ihtiyaç duyulduğunu dile getiren Alkan, bu nedenle Türkiye'nin yanı sıra dünyanın birçok ülkesindeki anlaşmalı oldukları 200'e yakın üniversitenin rektörüne "Call for Rectors" başlıklı bir çağrı mektubu yazdıklarını ifade etti.

Mektupları ıslak imza ile göndermeye başladıklarını belirten Alkan, "Dünyada anlaşma yaptığımız 200'e yakın üniversitenin rektörüne bir mektup yazarak, konunun üniversitelerin duyarlılığına ihtiyaç duyduğunu anlattık. Islak imza ile gönderdiğimiz çağrıda rektörlerimizden gereğini yapmalarını ve bu olaylara duyarsız kalmamalarını istedik. Uluslararası arenada, bilimsel duyarlılık, akademik duyarlılık anlamında da bir farkındalık oluşturmak için bu çalışmayı gerçekleştirdik. Üniversitelerin de bu konuya ses çıkartması gerektiğini, tavır sergilemesi gerektiğini düşünüyorum." diye konuştu.