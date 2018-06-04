Hititlerden kalan tuz mağarası sağlık turizmine hizmet edecek

MUHAMMED KAYGIN - Çankırı'da Hititler döneminden beri tuz elde edilen mağaranın, Çankırı Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda sağlık ve turizm merkezi haline getirilmesi planlanıyor.

İl merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan ve yıllarca yapılan üretim sonucu içinde birçok galeri oluşan mağara, astım, bronşit, akciğer hastalıklarının tedavisinin yanı sıra sanatsal faaliyetlere de ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Çankırı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü ve Tuz Mağarası Proje Koordinatörü Ethem Yenigürbüz, AA muhabirine, mağaranın yaklaşık 5 bin yıldır tuz üretilen, bölgenin ve Türkiye'nin tuz ihtiyacını karşılayan önemli bir maden olduğunu söyledi.

Yenigürbüz, Çankırı Belediyesi olarak mağarayı turizme açmak için çalışma yürüttüklerini belirterek, mağaranın hem devam devam eden tuz üretimi hem de galerileriyle önemli turizm objelerinden biri olduğuna işaret etti.

- "Astım hastalarının tedavisi için önemli bir merkez haline getireceğiz"

Mağarayı sağlık turizmine kazandırmayı planladıklarını anlatan Yenigürbüz, "Özellikle Polonya, Romanya ve Nahçıvan'da olduğu gibi astım hastalıklarının tedavisinde, üst solunum yolu hastalıklarının tedavisinde kullanmak üzere çalışmalarımız devam ediyor." dedi.