ÇORUM (AA) - GAZİ NOGAY - Anadolu'da kurdukları uygarlıkla tarihin en önemli medeniyetlerinden olan ve başkenti Çorum'un Boğazkale ilçesinde yer alan yaklaşık 3 bin 500 yıllık Hitit Medeniyeti, Çorum yöresine ait "Miço" türküsüyle tanıtılacak.
Tanıtım çalışmaları kapsamında, Boğazkale Kaymakamlığı tarafından, kentin yöresel türkülerinden "Miço" ile Hititlerin tarihi ve görkemli yapılarında klip hazırlandı.
"Tarihi Milli Park" olarak ilan edilen Boğazkale ilçesindeki Hititlerin başkenti Hattuşa, antik şehri çevreleyen 6 kilometrelik surları, anıtsal kapıları, 71 metre uzunluğundaki yer altı geçidi, Büyükkale'deki sarayı, bugüne kadar açığa çıkarılan 31 tapınağı, kentin kuzeydoğusundaki Büyükkaya sırtlarında açığa çıkarılan çok büyük boyuttaki buğday siloları ve Yazılıkaya Açık Hava Tapınağı ile görülmeye değer mekanlar arasında yer alıyor.
Kaymakamlık, UNESCO tarafından, ören yerinde bazı yapı ve mimari toplulukların kusursuz biçimde korunması nedeniyle 28 Kasım 1986'da "Dünya Mirası Listesi"ne alınan, bilinen en eski Hint-Avrupalı dili temsil eden çivi yazılı tablet arşivleri ile 2001 yılında da "Dünya Belleği Listesi"ne giren Hattuşa'nın tanıtılması ve turist sayısının arttırılması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.
"UNESCO'nun her iki listesindeki tek antik şehir" unvanına sahip, milattan önce 1280'de Hititler ile Mısırlılar arasında yapılan ve tarihte bilinen ilk yazılı antlaşma olan Kadeş Antlaşması'nın da imzalandığı başkent Hattuşa'nın tanıtım faaliyetleri kapsamında yeni bir çalışma gerçekleştirildi.
Daha önce yapılan tanıtım filmi, belgesel gibi çalışmaların aksine farklı bir yol izleyen kaymakamlık, kentin yöresel türkülerinden Miço'ya klip çektirdi. "Hattuşa İçin Çal" isimli klip için kamera karşısına geçen Kaymakam Turan Soğukoluk, öğretmenler ve Hitit Üniversitesi'nde öğrenim gören Gineli İbrahim Kalil Jamal, Hattuşa'nın tarihi ve görkemli yapıları ile ilçedeki diğer turistik mekanlarda "Miço" türküsünü seslendirdi.
Hattuşa'daki kazılarda çıkarılan tablet üzerindeki çözülen ilk Hititçe metin olan "Ekmeği yiyeceksiniz, suyu içeceksiniz" sözüyle başlayan klip, türkünün seslendirilmesinin ardından, Hitit kralının Kadeş Antlaşması için söylediği tahmin edilen "İşte ben şimdi Mısır ülkesi ile Hatti ülkesi arasındaki iyi barışı sonsuza dek kurdum" sözleriyle sona eriyor.
- Soğukoluk: "Sahip olduğumuz zenginliğin farkındayız"
Kaymakam Soğukoluk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Boğazkale'nin, tarihi ve turistik değerleri bünyesinde barındıran zengin bir ilçe olduğunu ve Hattuşa'ya ev sahipliği yaptığını söyledi.
Boğazkale'nin ve Hattuşa'nın tanıtımı için farklı bir çalışma yapmak istediklerini anlatan Soğukoluk, "Klasik bir belgesel olarak değil de aynı zamanda kültür, sanat ve müziği bir arada kullanarak, yöresel değerlerimizi, yerel ve kültürel unsurlarımızı da katarak bunu bir tanıtım faaliyeti yapmak istedik. Çorum'a ait 'Miço' isimli bir türkünün olduğunu öğrendik. Bir ekip kurarak, gönüllü olarak öğretmenlerimiz aracılığıyla, benim de bir kısmını söylediğim bir klip hazırladık. Hattuşa'daki Aslanlı Kapı, Kral Kapı, Yeşil Taş, Yazılıkaya Açık Hava Tapınağı'nın görsellerini müzikle, folklor ile tanıtalım istedik." ifadelerini kullandı.
Klibi başta sosyal medya olmak üzere çeşitli platformlarda yayımladıklarını dile getiren Soğukoluk, şöyle konuştu:
"Nitekim amacımıza ulaştığımızı düşünüyorum. Klip, sadece sosyal medya mecralarında ilk üç günde yaklaşık 300 bin kişi tarafından izlendi. Hepimizin yakından tanıdığı insanlar tarafından paylaşıldı, dile getirildi. Hala da konuşuluyor. Her şey Hattuşa'nın tanıtılması için. Hattuşa, UNESCO'ya ait iki farklı özelliği bünyesinde taşıyan tek şehir. Sahip olduğumuz zenginliğin farkındayız. Kaymakamlık olarak bölgemize, turizme nasıl hizmet ederiz, potansiyelimizi nasıl arttırırız, bunun çabası içindeyiz."
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