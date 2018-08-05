HABER

Hititlerin dini merkezinde 3 bin yıllık fındık kabuğu bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2018 12:44 | Son Güncelleme

SAMSUN'un Vezirköprü ilçesi Oymaağaç köyünde bulunan Oymaağaç Höyüğü'nde 13 yıldır yapılan kazı çalışmalarında Hititlerin dini merkezi 'nerik' gün yüzüne çıkarılıyor.

Hititlerin dini merkezinde 3 bin yıllık fındık kabuğu bulundu

Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'un Vezirköprü ilçesi Oymaağaç köyünde bulunan Oymaağaç Höyüğü'nde 13 yıldır yapılan kazı çalışmalarında Hititlerin dini merkezi 'nerik' gün yüzüne çıkarılıyor. Yapılan kazı çalışmalarında 3 bin yıllık olduğu belirtilen bir fındık kabuğu bulunduğu belirtildi.
Samsun'un Vezirköprü ilçesi Oymaağaç köyünde bulunan Oymaağaç Höyüğü'nde 13 yıl önce Alman Arkeolog Prof.Dr. Rainer Czichan'ın kazı başkanlığında başlatılan arkeolojik kazılar bu yıl da devam etti. Yapılan kazı çalışmalarında Hititlerin dini merkezi 'nerik' gün yüzüne çıkıyor. Daha önce yapılan çalışmalarda üzerinde çivi yazısı bulunan toprak tabletler, mühür, dini törenlerde kullanılan küçük kaplar, mezarlar, gıda saklama çukurları, bir tünel, mabet odası temelleri, sur duvarı, sur kapısı ve çeşitli kalıntılar ortaya çıkarılırken, son olarak 52 basamaklı tünelin içinde 3 bin yıllık fındık kabuğu ve 3 bin yıllık bronz aletlerle kesilmiş ahşap parçalar bulundu. 3 bin yıllık fındık kabuğunun gün yüzüne çıkarılması ise büyük heyecan yaşattı. Samsun'un ve Karadeniz Bölgesinin en önemli tarım ve ticari ürünü olan fındığın günümüzden 3 bin yıl öncesindeki hali de ortaya çıkarılmış oldu.
'TARİHİ KABUK, KARBON ANALİZİ İLE BELİRLENDİ'
Prof.Dr. Rainer Czichan, Kocaeli'de TÜBİTAK'ın laboratuvarında yapılan karbon14 analizi ile ahşap kalıntılar ve fındık kabuğunun 3 bin yıllık olduğunun belirlendiğini söyleyerek, "Tünel içinde ahşap kalıntıları görünce şoke olduk. Çünkü İç Anadolu'da hiç ıslak ahşap malzemeler bulunmuyor. Ondan sonra orada biraz kazınca bu fındık kabuğunu bulduk. Tabii ki bu çok güzel bir şey. Karadeniz fındık bölgesi. Bütün büyük dünya markaları fındıkları Karadeniz'den alıyorlar. Demek ki FİSKOBİRLİK'in ilk şubesi burada oldu. Bunu diyebiliriz" dedi.
Samsun Valisi Osman Kaymak ile Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin kazı alanına giderek incelemelerde bulunup Başkanı Prof. Dr. Rainer Czichon'den bilgi aldı.
Vali Kaymak, "Prof.Dr. Rainer Czichon hocamızın tespitlerine göre burada 3 bin yıllık bir fındık kabuğu burada bulunuyor. Burada çalışmalar devam ediyor. insanlık tarihi ile ilgili çok önemli bir çalışma" diye konuştu.
Başkan Şahin ise bu çalışmalar ile medeniyetler tarihinin ortaya çıkarıldığını söyleyerek "Buradaki medeniyetin ortaya çıkarılması adına bir çalışma yapılıyor. Çok önemli bir çalışma. medeniyetlerin ortaya çıkarılması tarihe ışık tutacak" diye konuştu.
Hitit krallarının dini merkez olan nerike geldikleri, burada hava tanrısına saygı gösterip, törenler yaptıkları ve adakta bulunduklarIarı belirtildi.
FOTOĞRAFLI

Hititlerin dini merkezinde 3 bin yıllık fındık kabuğu bulunduHititlerin dini merkezinde 3 bin yıllık fındık kabuğu bulunduHititlerin dini merkezinde 3 bin yıllık fındık kabuğu bulunduHititlerin dini merkezinde 3 bin yıllık fındık kabuğu bulundu

PARTNERÇektiniz artık, yapacak bir şey yokÇektiniz artık, yapacak bir şey yok
Paris Hilton, KKTC'de hayranlarının karşısına çıktıParis Hilton, KKTC'de hayranlarının karşısına çıktı
Sınava giremeyen adaylar ağladı, yakınları kapıyı yumrukladıSınava giremeyen adaylar ağladı, yakınları kapıyı yumrukladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik suikast girişimini 'Fanilalı Askerler' üstlendi

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik suikast girişimini 'Fanilalı Askerler' üstlendi

Astsubay tarlada ölü bulundu

Astsubay tarlada ölü bulundu

''2010-2011 şampiyonu Trabzonspor'dur''

''2010-2011 şampiyonu Trabzonspor'dur''

Çöp aracının içine düştü! Yağmur Ünal ile Irmak Ünal'ın tatsız gecesi...

Çöp aracının içine düştü! Yağmur Ünal ile Irmak Ünal'ın tatsız gecesi...

Diyarbakır'da hasta yakınları acil servisi savaş alanına çevirdi! Yaralılar var

Diyarbakır'da hasta yakınları acil servisi savaş alanına çevirdi! Yaralılar var

FETÖ’nün yeni yapılanmasına yapılan operasyonda yeni programlar bulundu

FETÖ’nün yeni yapılanmasına yapılan operasyonda yeni programlar bulundu

İlginizi Çekebilir

Melih Gökçek'ten Twitter'da bomba açıklama: İnce diskalifiye olunca...

Melih Gökçek'ten Twitter'da bomba açıklama: İnce diskalifiye olunca...

Konya'daki piknik bahçesine asfalt döküldü, sosyal medya karıştı!

Konya'daki piknik bahçesine asfalt döküldü, sosyal medya karıştı!

Muharrem İnce: Büyük bir krizle karşı karşıyayız

Muharrem İnce: Büyük bir krizle karşı karşıyayız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD kararı: Dün akşama kadar sabrettik! Bugün talimat verdim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD kararı: Dün akşama kadar sabrettik! Bugün talimat verdim

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Rahip Brunson'ın eşi, pazar ayini için Diriliş Kilisesi'ne gitti! Dikkat çeken detay

Rahip Brunson'ın eşi, pazar ayini için Diriliş Kilisesi'ne gitti! Dikkat çeken detay

Sarayburnu'nda utandıran görüntü! Türkiye'nin ilk Atatürk heykeli kaderine terk edildi

Sarayburnu'nda utandıran görüntü! Türkiye'nin ilk Atatürk heykeli kaderine terk edildi

Erzurum'un Uzunyayla Köyü'nde iki ailenin üyelerine linç girişimi

Erzurum'un Uzunyayla Köyü'nde iki ailenin üyelerine linç girişimi

Bu fotoğraf Türkiye'den! 'Flamingo cenneti'nde alarm zilleri çalıyor!

Bu fotoğraf Türkiye'den! 'Flamingo cenneti'nde alarm zilleri çalıyor!

Kandilli'den korkutan uyarı! Yarım asırdır böylesi görülmedi

Kandilli'den korkutan uyarı! Yarım asırdır böylesi görülmedi

FETÖ’nün yeni yapılanmasına yapılan operasyonda yeni programlar bulundu

FETÖ’nün yeni yapılanmasına yapılan operasyonda yeni programlar bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.