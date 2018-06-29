Hitler'in çalışma arkadaşının kızı gizli servis için çalışmış

Yahudi soykırımının baş mimarı olarak görülen, Adolf Hitler'in yakın çalışma arkadaşı Heinrich Himmler'in kızının, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Almanya gizli servisi için çalıştığı ortaya çıktı.
Alman Bild gazetesi, geçen ay Münih'te 88 yaşında hayatını kaybeden Gudrun Burwitz'in, savaştan sonra Batı Almanya Dış İstihbarat Ajansı BND için çalıştığını yazdı.
Haberde, Burwitz'in 1961-1963 yıllarında Münih yakınlarında Pullach'da BND karargahında sekreter olarak çalıştığı, o dönemde BND'nin eski Nazi askeri istihbarat komutanı Reinhard Gehlen'in yönetiminde olduğu belirtildi.
Bugünkü adı "Almanya Federal Haber Alma Servisi" olan BND'nin tarih departmanının başkanı Bodo Hechelhammer, Burwitz'in, 1963'e kadar birkaç sene başka bir isimle gizli servis için çalıştığını doğruladı.
Nazizmi inkar etmeyen ve hayatı boyunca neo-Nazi etkinliklere katılmayı sürdüren Burwitz, 2. Dünya Savaşı sona erdiğinde henüz ergendi ve Nuremberg davalarında ifade verdikten sonra 1946 yılında serbest bırakıldı.
Gudrun Burwitz'in, Schutzstaffel (Koruma Timi), namı diğer SS'in eski üyelerine maddi ve yasal destek sağladığı bilinen gizli Stille Hilfe grubunun önde gelen üyelerinden biri olduğu da ifade ediliyordu.
Nazi yönetimi sırasında SS'i komuta eden Heinrich Himmler, 1945 yılında İngilizler tarafından gözaltında tutulduğu sırada intihar etmişti.
Kabine için sürpriz isimler gündemde! Ankara kulisleri bunu konuşuyor
Fatih Portakal canlı yayında 'şimdilik' veda etti
CHP'den Milletvekili olan Abdullatif Şener AK Parti'ye meydan okudu: Parlamento direnişin merkezi olacak
Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir için AFAD açıklama yaptı: Kaçırılma ihtimali...
Suudi Arabistan, Ürdün ve Filistin'den İsrail'e uyarı: Erdoğan, Kudüs'te gücünü artırıyor, durdurun!
AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Süleyman Soylu sorusuna yanıt vermekten kaçındı
Samsun'da yaşlı çiftin emeklilik hayalleri suya düştü! Prim borcu için getirdikleri parayı düşürdüler
Trump ve Putin'in Suriye'den çekilmeyi konuşacağı iddia edildi
Sütyenden kurtuldu, kendini sokaklara vurdu
İngiltere'yi karıştıran kitap! Seks hikayeleri ortaya çıktı
Okuyucu Yorumları 0 yorum