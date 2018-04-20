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Hitlerin doğum gününde İsveç'te Nazi bayrağı dalgalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2018 12:32 | Son Güncelleme

Adolf Hitler'in doğum gününde başkent Stockholm'de belediye binası dahil 3 resmi binada, kimliği belirsiz kişiler tarafından Nazi bayrağı dalgalandırıldı

STOCKHOLM (AA) - Adolf Hitler'in doğum tarihi 20 Nisan'da, İsveç'in başkenti Stockholm'ün Huddinge ilçesinde belediye binası dahil 3 resmi binada, kimliği belirsiz kişilerin üzerinde gamalı haç bulunan Nazi bayrağı dalgalandırdığı bildirildi. Huddinge Belediye Başkanı Daniel Dronjak, İsveç devlet televizyonu SVT'ye olaya ilişkin açıklama yaptı. Belediye binasına ırkçıların sembol bayrağının dikilmesini "oldukça üzücü" ve "mide bulandırıcı" olarak değerlendiren Dronjak, bayrağın sabah fark edilerek hemen indirildiğini söyledi. Dronjak, Huddinge'de demokrasinin kalbine suikast yapıldığını dile getirdi. Stockholm Emniyet Müdürlüğü ise yazılı açıklamayla Nazi bayrağının Huddinge Belediyesi dışında Stockholm'ün 2 bölgesinde de dalgalandırıldığını duyurdu. Açıklamada, Stockholm'ün Tyresö ve Centralbron bölgelerinde bulunan iki resmi binanın direklerine Nazi bayrağı çekildiği belirtilirken, olaylarla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Huddinge İlçesi isveç Nazi Bayrağı Stockholm

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