HIV skandalıyla ilgili başhekimden ‘kumpas’ suçlaması

HIV’li hamile kadının son basamak hizmeti veren hastanelerine geldiğinde Acil Servis’e yatışını yaptıklarını kaydeden Prof. Kadiroğlu, hocaları ameliyata girmeleri için ikna etmeye çalıştıklarını söyledi: “Hekimlerin bu vakaya girmek istememelerinin hiçbir açıklaması olamaz. Biz idare olarak, hastaneye yatışını yaptıktan sonra Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Bölümü’nden ameliyat öncesi hastanın kullanması gereken ilacı istedik. Bu arada bölümdeki nöbetçi Yrd. Doç. F.F.’yi ameliyata girmeye ikna etmeye çalıştık. F.F. hasta HIV’li olduğu için kabul etmedi. Bölümdeki diğer erkek doçent ve yardımcı doçentler de girmek istemediklerini söylediler. Hekimin hasta seçme şansı olmadığını anlatarak ikna etmeye çalıştık. Ancak ilacı bile almaya 2 aylık asistan olan D.D.’yi gönderdiler. Ameliyat sırasında tecrübesiz olan asistan D.D.’nin eline iğne battı. D.D.’nin ameliyata ancak izleyici olarak girmesi gerekir, tecrübeli asistanlar da girmemek için direnç gösterdi. Daha sonra ameliyat yapıldı.”

Dicle Üniversitesi Hastanesi’ndeki doğum skandalıyla ilgili yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Uzman hekimlerin kaçtığı HIV’li hastaya yapılan sezaryen ameliyatına girmek zorunda kalan bir asistanın eline iğne batmasıyla ortaya çıkan olayla ilgili Başhekim Prof. Ali Kemal Kadiroğlu, bölüm hocalarını suçladı.

‘YANLARINA BIRAKMAYACAĞIZ’

Bölümün hocaları ve tecrübeli asistanların, asistanın yaralanmasını bahane ederek toplu olarak 3 gün sağlık raporu alarak iş bıraktığını anlatan Prof. Kadiroğlu şöyle devam etti: “Klinikteki hastalarımızı başka hastanelere sevk etmek zorunda kaldık. Polikliniklerimiz 2 gün çalışamadı. Bir hekimin hasta seçme hakkı yok. Hele hele iş bırakarak hastaları mağdur edemezler, bu insani değil. Bunu yanlarına bırakmayacağız, soruşturma başlattık. Ameliyata girmeyi kabul etmeyen hocalardan, eylem yapan asistanlara kadar herkes bunun idari olarak hesabını verecek.” Eski dönemden kalan mevzuata aykırı işlemlerini sürdürmek isteyen bölümün hocalarının idareye kumpas kurduğunu iddia eden Kadiroğlu “Kesinlikle bu toplu hareketle idareye karşı kumpas içindeler. Bu vakayla da idareye kumpas kurmuşlardır” dedi.

Gazete Habertürk'ten Veysi İpek'in haberine göre Kadiroğlu, hocaların mesai dışı uygulama kapsamında hasta yakınlarının döner sermaye hesaplarına yatırdıkları paralar karşılığında ameliyat yaptığını ve fişlerinin kendilerinde olduğunu söyledi.