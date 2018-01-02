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HIV skandalıyla ilgili başhekimden ‘kumpas’ suçlaması

GÜNCEL HABERLERİ | 02.01.2018 06:07 | Son Güncelleme 7 saat önce

Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi’ndeki HIV skandalıyla ilgili Başhekim Prof. Ali Kemal Kadiroğlu, bölüm hocalarını ‘kumpas’la suçladı.

Dicle Üniversitesi Hastanesi’ndeki doğum skandalıyla ilgili yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Uzman hekimlerin kaçtığı HIV’li hastaya yapılan sezaryen ameliyatına girmek zorunda kalan bir asistanın eline iğne batmasıyla ortaya çıkan olayla ilgili Başhekim Prof. Ali Kemal Kadiroğlu, bölüm hocalarını suçladı.

'HEKİMİ İKNA ETMEYE ÇALIŞTIK'

HIV’li hamile kadının son basamak hizmeti veren hastanelerine geldiğinde Acil Servis’e yatışını yaptıklarını kaydeden Prof. Kadiroğlu, hocaları ameliyata girmeleri için ikna etmeye çalıştıklarını söyledi: “Hekimlerin bu vakaya girmek istememelerinin hiçbir açıklaması olamaz. Biz idare olarak, hastaneye yatışını yaptıktan sonra Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Bölümü’nden ameliyat öncesi hastanın kullanması gereken ilacı istedik. Bu arada bölümdeki nöbetçi Yrd. Doç. F.F.’yi ameliyata girmeye ikna etmeye çalıştık. F.F. hasta HIV’li olduğu için kabul etmedi. Bölümdeki diğer erkek doçent ve yardımcı doçentler de girmek istemediklerini söylediler. Hekimin hasta seçme şansı olmadığını anlatarak ikna etmeye çalıştık. Ancak ilacı bile almaya 2 aylık asistan olan D.D.’yi gönderdiler. Ameliyat sırasında tecrübesiz olan asistan D.D.’nin eline iğne battı. D.D.’nin ameliyata ancak izleyici olarak girmesi gerekir, tecrübeli asistanlar da girmemek için direnç gösterdi. Daha sonra ameliyat yapıldı.”

‘YANLARINA BIRAKMAYACAĞIZ’

Bölümün hocaları ve tecrübeli asistanların, asistanın yaralanmasını bahane ederek toplu olarak 3 gün sağlık raporu alarak iş bıraktığını anlatan Prof. Kadiroğlu şöyle devam etti: “Klinikteki hastalarımızı başka hastanelere sevk etmek zorunda kaldık. Polikliniklerimiz 2 gün çalışamadı. Bir hekimin hasta seçme hakkı yok. Hele hele iş bırakarak hastaları mağdur edemezler, bu insani değil. Bunu yanlarına bırakmayacağız, soruşturma başlattık. Ameliyata girmeyi kabul etmeyen hocalardan, eylem yapan asistanlara kadar herkes bunun idari olarak hesabını verecek.” Eski dönemden kalan mevzuata aykırı işlemlerini sürdürmek isteyen bölümün hocalarının idareye kumpas kurduğunu iddia eden Kadiroğlu “Kesinlikle bu toplu hareketle idareye karşı kumpas içindeler. Bu vakayla da idareye kumpas kurmuşlardır” dedi.

Gazete Habertürk'ten Veysi İpek'in haberine göre Kadiroğlu, hocaların mesai dışı uygulama kapsamında hasta yakınlarının döner sermaye hesaplarına yatırdıkları paralar karşılığında ameliyat yaptığını ve fişlerinin kendilerinde olduğunu söyledi.

HIV'li kadının doğum operasyonun arkasından skandal çıktı
Türkiye'yi sarsan üniversite hastanesindeki skandalın ayrıntıları ortaya çıktı
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Anahtar Kelimeler:
doğum Diyarbakır HIV Dicle Üniversitesi Hastanesi

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
hepsini gönderin yerine çalışacak eleman gelsin. hasta ayrımı yapmak nedir yahu? ne diye doktor oldunuz o zaman.
Bu sorun eğer doğruysa o doktorların diplomaları iptal edilsin . Doktorların aldığı parayı sonuna kadarhakettiğini düşünüyorum .Sebebi de bu tip hayati durumlar. Bu doktorların açıklamaya göre savaşa kadar fazladan para alan savaşta da işi bırakan askere benziyor .
Sadece yazıklar olsun diyebiliyorum...
ettikleri yeminleri unutmuşlar. bunlar hekimlikten çıkmış, tüccar esnaf olmuş.
Aldığınız para zehir zıkkım haram olsun. çocuklarınızdan çıkar inşallah ey doymak bilmeyen aç gözlü doktorlar. O asistanın ahı hepinizi tutar merak etmeyin, Allah'ın adaletinden korkun!! Soruşturma açılmalı, ceza verilmeli!
Bu olayda hasta kabul etmeyen doktorlar kadar başhekimde sorumlu. Başhekim neden hivli hastalar için hastanede izole yerler yaptırmamış? Hivli hastalara müdahale edilecek araç gereç aldırmamış? İş kala kala 2 aylık asistana kaldıktan sonra başhekim bir dahiliye uzmanı olarak ameliyata girmemiş? Başhekimin dahiliye uzmanı olduğunu internetten öğrendim.
Görevden el çektirilmeli ve diplomaları iptal edilmelidir. İyi zamanda para cukka zora geldi mi yok bakamam. Bu iş güvenlik görevlisinin karakola şikayete gelen vatandaşın ifadesini alması ile sokakta çıkan olaylara can güvenliğini bahane ederek müdahale etmemesine benziyor. Ama şu bir gerçek işini severek yapacaksın aldığın parayı helal ettirip çoluk çocuğuna haram yedirmemek önemli bu doktor ve daha doktor olamamış asistanlar derhal devlet memurluğundan atılarak kamu ve özelde çalıştırılmamalıdır.
Doktorlarda insandır,onlarında eşleri çocukları vardır.Böyle gelebileceğini idare önceden düşünüp tedbirlerini almadıysa hiçbir kimse kendini binanın üzerinden mesleği uğruna atmaz.acil kurtarmada dahi tıbbi kura önce kendini güvene almaktır.Bence önce idare tarafından gerekli tedbirler alındıktn sonra hekimler kendini güvende hissederse niye katılmasın ameliyata.bence idare hatalı.
Aslında hocalarda haklı başhekimde .bu bulaşıcı ve tedavisi olmayan bir hastalık.normal sağlıklı vatandaşın gittiği hastane yerine hivli yani AIDS li hastalar Türkiye'de 2-3 merkezde tüm tedavileri yapilmsli
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