HIV taşıyıcısı kadının doğumuna girmeyen doktorlara soruşturma

"Söz konusu tarihteki klinik icapçı öğretim üyesihastayı sahiplenmemiş, tedavi ve takibini kabul etmemiş ve operasyona girmekten imtina etmiştir. Aynı gün gece saatlerinde hastanın doğum sancıları başlayınca bu hastalarda mutlak endikasyon olan sezaryen operasyonu için anabilim dalı başkan vekiline haber verilmiştir. Aynı zamanda operasyon için gerekli koruyucu ekipman da (bariyer malzemeleri) temin edilmiştir. Gece saatlerinde sezaryen ameliyatıyla 3 kilo 150 gram ağırlığında 51 santimetre boyunda canlı bir erkek çocuk doğurtulmuştur. Bebek gerekli tedbirler alınarak yenidoğan kliniğine yatırılmış ve gerekli koruyucu tedavi başlanmıştır."

Doğum zamanı gelen hastanın Kadın Doğum ve Jinekoloji Hastalıkları Kliniği'ne yatışının sağlandığını ve takibinin başlatıldığını aktaran Kadiroğlu, şöyle devam etti:

DÜ Hastaneler Başhekimi Prof. Dr. Ali Kemal Kadiroğlu, başhekimlikte düzenlenen basın toplantısında, 27 Aralık 2017'de Siirt'ten doğum için Diyarbakır'a gelen HIV taşıyıcısı 27 yaşındaki Ç.K'nin diğer hastaneler tarafından kabul edilmediğini, hastaya DÜ Tıp Fakültesi Hastaneleri yönetiminin sahip çıktığını söyledi.

Kadiroğlu, "Bu vakada tıbbi ve etik kurallara aykırı şekilde hastayı kabul etmeyen ve 2 gün boyunca klinik ve poliklinik işleyişini durduran sağlık hizmeti vermeyen klinikteki bazı hekimlerle ilgili hastane yönetimi gerekli tutanakları tutmuş ve Tıp Fakültesi Dekanlığı ile Rektörlük bilgilendirilmiştir. İlgili tutanaklar Rektörlüğün talimatıyla 29 Aralık 2017'de gerekli soruşturmanın yapılması için Tıp Fakültesi Dekanlığına gönderilmiş, soruşturma bugün başlatılmıştır." şeklinde konuştu.

- Koruyucu tedbirlerin uygulanması zorunlu

Aynı hastanın DÜ Tıp Fakültesi Hastanelerinde daha önce de doğum yaptığına işaret eden Kadiroğlu, virüslü hastaların tedavileri sırasında kullanılması gereken koruyucu malzemelerle ilgili, Hepatit B, HCV, HIV gibi virütik hastalıklarla ilgili tüm ulusal ve uluslararası kataloglarda koruyucu tedbirlerin alınmasının şart olduğunu aktardı.

Kadiroğlu, hem kan hem de vücut sekresyonlarında koruyucu önlemlerin alınmasının zorunlu olduğuna dikkati çekerek, koruyucu önlemler ve ekipmanlar içerisinde eldiven, bone, gözlük, maske ve önlük bulunduğunu anlattı.

Bu tarz olaylarda yapılan uygulamanın genellikle çift eldiven giyme şeklinde olduğunu belirten Kadiroğlu, diğer durumlarda kliniklerin özellikle istediği bir malzeme olursa yönetimin bu malzemeleri karşılamakla mükellef olduğunu vurguladı.

- "(Ben bu hastaya bakmıyorum) anlayışını kabul etmiyoruz"

"Öncelik olarak üzerinde durduğumuz konu 'Ben bu hastaya bakmıyorum', 'Ben bu hastaya bakmam' şeklindeki anlayışı biz yönetim olarak kabul etmiyor, reddediyoruz. Irkı, dili, dini, milleti ne olursa olsun bizim hastanemize başvuran hastanın hastanemiz tarafından sahiplenildiğinin altını çizmek istiyorum." ifadelerini kullanan Kadiroğlu, bu konuda hastanenin son derece duyarlı davranarak, hastanın takibini yaptığını söyledi.