HIV virüslü çocuk, ailesiyle umreye gitti

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'da 2008 yılında 1.5 yaşındayken, üzerine kaynar su dökülmesi sonucu kolu yanan ve götürüldüğü hastanede HIV'li kan verilmesi sonucu AIDS hastalığına yakalanan Yusuf Ç. (11), anne ve babasıyla birlikte umreye gitti.

Merkez Eyyübiye ilçesi'nde oturan Fatma ve Mehmet Ç. çiftinin çocukları Yusuf Ç., 2008 yılının Mart ayında 1.5 yaşındayken HIV'li kan verilmesiyle AIDS hastalığına yakalandı. Küçük çocuğun tedavisine başlanırken, ailesi ise yanlış kan verilmesi nedeniyle Şanlıurfa İdare Mahkemesi'ne başvurarak Sağlık Bakanlığı'na maddi ve manevi tazminat davası açtı. Yapılan yargılama sonunda Şanlıurfa 1'inci İdare Mahkemesi, maddi tazminat olarak, 'hizmet kusuru nedeniyle yaşam hakkı ve kişisel bütünlüğü zarar gören' Yusuf Ç.'ye ve ailesine Sağlık Bakanlığı'nın aileye toplam 1 milyon 393 bin 77 lira maddi ve manevi tazminat ödemesine hükmedildi. Çocuklarının yakalandığı hastalık için daha önce yaşadıkları mahallede çocuklarının da HIV virüsü kapacağı endişesiyle mahalle sakinlerinin baskılarına dayanamayan aile mahallenin dışına taşındı. Sağlık Bakanlığı'nın 1 milyon 393 bin 77 lira maddi ve manevi tazminatı geçtiğimiz yıllarda yatırması üzerine bir ev ve otomobil alan aile, bu yıl da Yusuf Ç.'nin isteği üzerine umre ziyaretine gitti. Anne ve babasıyla birlikte ramazan ayında Suudi Arabistan'a giden Yusuf. Ç., onlarla birlikte kutsal topraklarda çektiği fotoğrafları da sosyal medya hesabından paylaştı.

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