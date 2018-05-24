Hizan'da 4.2 büyüklüğünde deprem

BİTLİS,(DHA) - BİTLİS'in Hizan İlçesi'nde Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 01.10'da merkez üssü Hizan İlçesi'ne bağlı Gayda Köyü'nde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 8.5 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem hizan ilçesi ile çevresinden hissedildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü de depremi 4.2 olarak kaydederken, derinliğini ise 5 kilometre olarak açıkladı.

FOTOĞRAFLI

