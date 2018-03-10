Bitlis’in Hizan Kaymakamlığı ile Hizan Belediyesi tarafından "Alimler Diyarı Hizan" konulu panel düzenlendi.

İki oturum şeklinde düzenlenen panel kültür merkezinde yapıldı. İlk oturumda yapılan panele Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Çiçek, Harran Üniversitesinden Prof. Dr. Ekrem Bektaş, Siirt Üniversitesinden Yrd. Doç. Dr. Macit Sevgili, Bitlis Eren Üniversitesinden Yrd. Doç. Dr. Mehmet Altın ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinden Araştırma Görevlisi Ali Şimşek katıldı. Panele başkanlık yapan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Çiçek, "Feqiye Teyran" hakkında bilgiler vererek, "Hizan sınırlarını aşan, dünya çapında üne kavuşan birçok entelektüel, aydın, alim var. Bu nedenle biz panelimize ‘Alimler Diyarı Hizan’ ismini verdik. Alim; bilgili, bilen anlamına gelen Arapça bir kavram, ama aynı zamanda alimin entelektüel ve aydın anlamı da var. Fakat entelektüel ve aydından farkı şu, alimi daha çok dini ilimlerde belli bir düzeyi aşan insanlar için kullanıyoruz" dedi.

Hizan’ın önemli bir ilim yuvası olduğuna sıkça değinen Çiçek; alim, kendi çağını aşan mesajları olan, farklı bir hayata bakışı olan, farklı dünya görüşü olan, toplumlara liderlik eden insanları ifade ediyor. Hizan’da bu anlamda çok sayıda alim var. Biz bugün sadece beş alimden konuşacağız. 16. yüzyılın başından 20. yüzyılın başına kadar bölgede ilimle uğraşmak isteyen, bilim alanında önemli bir yere gelmek isteyen insanların yolu mutlaka Hizan’a düşüyor. Çünkü 16. yüzyılın başından 20. yüzyılın başına kadar sadece Hizan merkezde altı medrese var. Sözünü ettiğimiz yüzyıllardaki medreseler, bugünkü üniversitelerin karşılığıdır. Bu medreseler Hizan’ı bölgenin bilim ve kültür merkezine dönüştürmüş” diye konuştu.

Harran Üniversitesinden Prof. Dr. Ekrem Bektaş ise, Sıbğetullah Arvasi hakkında şöyle dedi:

“Bir deryayı, bir testiye sığdırmak mümkün değil. İsmi o kadar güzeldir ki, manası Allah’ın boyası, Allah’ın dini, İslam fıtratı üzerine yaradılış, Allah’ın yaradılış kudreti gibi anlamlara geliyor. Arvasi hanedanlığının kökeni Moğol istilası Anadolu’yu kasıp kavuran, İslam medeniyetini yerle bir eden 1258 Bağdat’ın işgali ile Anadolu’ya gelen bir macera. Daha sonra Urfa, sonra Mısır ve daha sonra da Van’ın Bahçesaray ilçesine bağlı Arvas köyüne yerleşerek burayı inşa etmişlerdir."

Siirt Üniversitesinden Yrd. Doç. Dr. Macit Sevgili ise, “Molla Halil” hakkında bilgiler aktardı. Bitlis Eren Üniversitesinden Yrd. Doç. Dr. Mehmet Altın da, “Abdurrahmanı Taği” hakkında bilgiler aktardı. Son olarak konuşan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinden Araştırma Görevlisi Ali Şimşek ise, “Bediüzzaman Said Nursi” hakkında bilgiler aktardı.

Panelin her iki oturumuna da öğrenciler ve vatandaşlar yoğun katılım sağladı.

Panel sonunda vatandaşlar, konuşmacılara sorular sorarak konular hakkında bilgi sahibi oldu.