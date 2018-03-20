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Hizan’da ‘Çanakkale Zaferi’ programı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2018 10:01 | Son Güncelleme

Bitlis’in Hizan ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103.

Bitlis’in Hizan ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103. yıldönümü dolayısıyla bir program düzenlendi.
Hizan Kültür Merkezinde yapılan programda işaret dili ile söylenen İstiklal Marşı’nın ardından Kur’an-ı Kerim okunarak, şehitler için dualar edildi. Öğrenciler tarafından Çanakkale Zaferi için kahramanlık şiirleri okundu. İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı askerler tarafından ’Komando Andı’nın okunmasının ardından, Hizan Ortaokulu öğrencileri tiyatro gösterisi sahneledi.
Burada konuşan Hizan İlçe Tabur Komutanı Ümit Duyu, “Çanakkale Zaferi, tarih boyunca milletimizin istiklali uğruna vermiş olduğu mücadelede her daim bir mihenk taşı olmuş kutsi bir kahramanlık destanının adıdır. Çanakkale aynı zamanda, kahraman ordumuzun düşmanına bile mert olduğu, mertçe savaşmanın ne demek olduğunu tüm dünyaya öğrettiği yerin adı olmuştur. Hiç şüphesiz Çanakkale savaşlarını, dünya harp tarihinde vuku bulan diğer savaşlardan ayıran mühim bir özelliği de vardır. Baba, oğul, torun olacak yaşta üç neslin aynı siperde yan yana savaştığı yerin adıdır Çanakkale. İşte bu kutsi destanın dünya tarihinde bir eşi dahi yoktur. Ne mutlu bu yüce destanı yazarak bizlere armağan eden atalarımıza’’ dedi.
Hizan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Bülent Hamitoğlu ise, Çanakkale’nin tarih boyunca hiçbir millete nasip olmayan ve yüce Türk milletinin kahraman evlatlarınca verilen bir büyük mücadelenin adı olduğunu söyleyerek, “Çanakkale, şairin ifadesiyle ‘Bedrin arslanlarının kükrediği ateşten bir imtihandır.’ ‘Kınalı kuzuların gül bahçesine girercesine şahadete atıldığı bir yerdir Çanakkale.’ Çanakkale, öyle bir mücadeledir ki, asırlardır yorgun düşmüş bir milletin; varlığını, bağımsızlığını devam ettirme savaşıdır. Bizlere böyle bir zaferin gururunu yaşatan şehit ve gazilerimizi şükranla anıyorum. Şehitlerimizin ruhları şad olsun’’ diye konuştu.
Düzenlenen etkinliğe Hizan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Bülent Hamitoğlu, İlçe Jandarma Tabur Komutanı Binbaşı Ümit Duyu, Hizan İlçe Milli Eğitim Müdürü Necdet İnan, AK Parti İlçe Başkanı Ebubekir Çakmak, kurum amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Hizan’da ‘Çanakkale Zaferi’ programı

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Hizan’da ‘Çanakkale Zaferi’ programı

Hizan’da ‘Çanakkale Zaferi’ programı
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Hizan’da ‘Çanakkale Zaferi’ programı

Hizan’da ‘Çanakkale Zaferi’ programı
3 / 7

Hizan’da ‘Çanakkale Zaferi’ programı

Hizan’da ‘Çanakkale Zaferi’ programı
4 / 7

Hizan’da ‘Çanakkale Zaferi’ programı

Hizan’da ‘Çanakkale Zaferi’ programı
5 / 7

Hizan’da ‘Çanakkale Zaferi’ programı

Hizan’da ‘Çanakkale Zaferi’ programı
6 / 7

Hizan’da ‘Çanakkale Zaferi’ programı

Hizan’da ‘Çanakkale Zaferi’ programı
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Hizan’da ‘Çanakkale Zaferi’ programı

Hizan’da ‘Çanakkale Zaferi’ programı
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