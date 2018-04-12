Hizan’da ‘Girişimcilik Kursu’ açıldı

Bitlis’in Hizan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı tarafından açılan ‘girişimcilik kursu’, yoğun ilgi görüyor.
Hizan Kültür Merkezinde yapılan kursa, girişimci adayları büyük ilgi gösterdi. Girişimcilik özelliklerinin sınanması, iş fikri geliştirme ile sorumlu girişimcilik kavramı ve tecrübe paylaşımı gibi başlıca konuların ele alınacağı kurslar, 4 gün sürecek olup başarıyla tamamlayan girişimcilere ise sertifika verilecek.
Açılan kurs ile ilgili değerlendirmede bulunan Hizan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Selim Kaplan, yoğun ilginin olduğunu söyleyerek, “30 girişimci kardeşimizle ilk kursumuzu açtık. Girişimcileri iş kurmaları konusunda bilgilendirmek, eğitmek, cesaretlendirmek ve desteklemek amacıyla girişimcilik kursumuzu açtık. Girişimcilik kursu adı altında katılımcılara işletme, finansman, pazarlama, reklam, satış, iş hukuku, kariyer gelişimi ve iş kurma becerileri kazanma konularında 4 gün sürecek olan toplam 32 saatlik eğitim verilecek. İnşallah bu kursları başarı ile tamamlayacak olan girişimcilerimiz sayesinde yeni girişimcilerin önü açılarak, açılacak olan bu yeni iş yerleri ile hem istihdama hem de ekonomiye katkı sağlanmış olacaktır” diye konuştu.
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