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Hizan’da kütüphane haftası etkinlikleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2018 19:01 | Son Güncelleme

Bitlis’in Hizan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "54.

Hizan’da kütüphane haftası etkinlikleri

Bitlis’in Hizan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "54. Kütüphane Haftası" dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.
Hizan Kültür Merkezi’ndeki halk kütüphanesi ve çocuk kütüphanelerine çeşitli okullardan öğrenciler getirilerek hem kütüphane ile tanıştırılmaları hem de kitap okumaları sağlandı. Çocuk kütüphanesinde toplanan Başkent Üniversitesi İlkokulu Anasınıf öğrencileri hem kitap okudular hem de çeşitli oyunlarla etkinlikler yaptılar. Kütüphane haftası dolayısıyla öğrencilerle biraraya gelen Hizan İlçe Milli Eğitim Müdürü Necdet İnan yaptığı açıklamada; “Kütüphaneler haftası dolayısıyla çeşitli okullarımızdan kültür merkezinde bulunan kütüphanemizde onları misafir etmek suretiyle onlara kitap okumanın önemini, kitaplarını sevmelerini sağlamak amacıyla böyle bir organizasyon gerçekleştirdik. Bu okulumuzla birlikte diğer okullardaki öğrencilerimizi de buraya almak suretiyle çocuklarımızın iç içe olmalarını, kitapları sevmelerini, boş vakitlerinde burada var olan uygun alanlarla birlikte burada vakit geçirmelerini istiyoruz. Kaymakamımız tarafından yaptırılan belli bir yaş grubu çocuklarımıza ait kütüphanemiz, oyun salonumuz ve zekalarını geliştirmek adına kurmuş olduğumuz köşemiz mevcut. İnşallah bu etkinlikler ve aktivitelerle bu güzel ortamda çocuklarımızın en güzel şekilde hizmet görmelerini istiyoruz” dedi.

Hizan’da kütüphane haftası etkinlikleri

Hizan’da kütüphane haftası etkinlikleri

Hizan’da kütüphane haftası etkinlikleri

Hizan’da kütüphane haftası etkinlikleri

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