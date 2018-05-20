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Hizbullah'a yönelik yaptırımların iç siyasetteki etkisi tartışılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2018 21:52 | Son Güncelleme

Hizbullah'a yönelik yaptırımların iç siyasetteki etkisi tartışılıyor

Lübnan Hizbullah'ı, Suudi Arabistan'ı, ülkede kurulması beklenen yeni hükümette kendilerini engellemekle suçladı.

Hizbullah Merkez Konseyi Üyesi Nebil Kavuk, Hizbullah tarafından Lübnan'ın güneyindeki Meys el-Cabal beldesinde organize edilen bir etkinlikteki konuşmasında, Suudi Arabistan'ın açık veya gizli arzusunun, Hizbullah'ın Lübnan'da kurulacak yeni hükümette yer almama yönünde olduğunu söyledi.

Kavuk, "Önümüzdeki günler, Hizbullah'ın aktif bakanlarla yeni hükümette yer almasına engel olmaya karşı Suudi Arabistan yönetiminin aciz ve zayıflığını ispatlayacaktır. Hizbullah, yeni hükümete güçlü ve aktif bakanlarla girecektir." dedi.

Suudi Arabistan ile İsrail arasında izlenen politikanın hem Lübnan hem de Filistin halkı için ciddi bir tehlike oluşturduğunu dile getiren Kavuk, asrın anlaşmasından Filistin halkından sonra en çok Lübnanlıların zarar göreceğini ifade etti.

Öte yandan, Lübnan Yüksek Eğitim ve Öğretim Bakanı Mervan Hammade, bir radyo konuşmasında, ABD'nin Hizbullah'a yönelik yaptırımları yeni hükümetin kurulmasını engellemek amaçlı olduğuna dikkati çekti.

Hammade, Lübnan'ın istikrar ve güvenini korumak için bölgesel siyasi çekişmelerden uzaklaştırılması gerektiğini kaydetti.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Al Suud'un Kraliyet Divanı Müsteşarı Nizar Alula, Suudi Arabistan'ın Beyrut Büyükelçiliğinde dün Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri'nin katılımıyla organize edilen iftar programında, ülkesinin Lübnan'da 6 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçimlerin ardından yeni hükümeti kurma sürecine herhangi bir müdahalesi olmayacağını söylemişti.

ABD Hazine Bakanlığı ve Suudi Arabistan ile diğer Körfez ülkeleri, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah ile yardımcısı Naim Kasım'ın yer aldığı bazı kişi ve kurumları yaptırım listesine aldığını açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Hizbullah Lübnan Suudi Arabistan yeni hükümet

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