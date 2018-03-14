Hızırtepe Mahallesi’nden hizmet teşekkürü

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Hızırtepe Mahallesi’nde düzenlenen programa katıldı.

Hızırtepe Özen Spor Tesisleri’nde gerçekleştirilen buluşmada AK Parti İl Başkanı Fevzi Kılıç, SASKİ Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, ASKF Başkanı Yaşar Zımba, AK Parti Erenler İlçe Başkanı Resul Yılmaz, Genel Sekreter Yardımcıları Ayhan Kardan, Ali Oktar, Demiryol-İş Sendikası Başkanı Cemal Yaman, Minibüsçüler Odası Başkanı Ali Bektaş, Muhtarlar Federasyonu Başkanı Erdal Erdem, Hızırtepe Mahalle Muhtarı Bedri Arslan, basın mensupları ve çok sayıda mahalleli katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Hızırtepe Mahalle Muhtarı Bedri Arslan, “Cevat Ayhan Caddemizi modern bir görünüme kavuşturan Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeki Toçoğlu’na ve ekibine teşekkür ediyorum. 65 yıllık geçmişi olan mahallemiz ilk defa böyle bir caddeye kavuştu. Vatandaşlarımız çalışmalardan çok memnun kaldı” dedi.

Hızırtepe Mahallesi’nde olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek konuşmalarına başlayan Başkan Zeki Toçoğlu, “Cevat Ayhan Caddesi ilçe belediyemizle birlikte yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde modern bir görünüme kavuştu. Spor tesislerimiz mahallemizin hizmetinde. Buluşmamız vesilesiyle hemşehrilerimize hayırlı olsun dileklerimi de iletiyorum. Hızırtepe’den bizlere gösterilen desteğin farkındayız. Bu desteğe layık olmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu şehirde hep birlikte yaşıyoruz. Elbette şehrin ihtiyaçları oluyor. Sakarya’yı daha da yaşanılabilir bir şehir haline dönüştürmek için gayret sarfediyoruz” diye konuştu.

Başkan Toçoğlu, Sakarya’nın 11 Mart Pazar günü tarihi bir güne daha tanıklık ettiğini belirterek sözlerini şu şekilde tamamladı: “Sayın Cumhurbaşkanımızı huzur bulduğu şehrimizde büyük bir coşkuyla ağırladık. İl Başkanımız yeni yönetimiyle yoluna devam ediyor. İl Başkanımıza ve yönetimine başarılar diliyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız hemşehrilerimizin gösterdiği ilgiden ve programdan çok memnun kaldı. Hemşehrilerimize, teşkilatlarımıza teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Sakarya’ya hizmet etmenin en büyük güzellik olduğunu belirten AK Parti İl Başkanı Fevzi Kılıç ise, “Böyle bir buluşmada yer aldığım için büyük memnuniyet duyuyorum. Sevdiğimiz insanlarla bir araya geldiğimizde mutlu oluyoruz. Dünyanın en güzel makamı sevilmektir. Allah bu sevgiyi, birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Bu makamlarda insanlarımıza hizmet edip, dua alıyorsak bizim için en güzeli bu. Bu şehre hizmet etmek en büyük güzelliklerden biridir” ifadelerini kullandı.