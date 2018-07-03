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"HIZLI GİDİYORSUN" DEDİ; CANINDAN OLDU

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2018 11:35 | Son Güncelleme

  *  MÜHENDİSLİK ÖĞRENCİNİN CANINDAN OLDUĞU OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI Haber-Kamera: İstanbul DHA Bağcılar’da lüks otomobille sokaktan hızlı geçtiği için mahallelinin tepki gösterdiği sürücü, çıkan kavgada 20 yaşındaki mühendislik öğrencisi silahla başından vuruldu.

* MÜHENDİSLİK ÖĞRENCİNİN CANINDAN OLDUĞU OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

Haber-Kamera: İstanbul DHA
Bağcılar’da lüks otomobille sokaktan hızlı geçtiği için mahallelinin tepki gösterdiği sürücü, çıkan kavgada 20 yaşındaki mühendislik öğrencisi silahla başından vuruldu. 1 ay komada kalan genç hayatını kaybetti. Olay anı güvenlik kamenasına yansıdı.
Olay, Bağcılar Parseller'de 4 Haziran Pazartesi günü saat 18.50'de meydana geldi. İddialara göre akşam saatlerinde bir otomobil sürücüsü, mahalledeki bir sokaktan hızlı bir şekilde geçti. Sokak'ta bulunanlar sürücüye tepki gösterdi. Bunun üzerine sokakta duran sürücü, sokakta bulunanlarla tartışmaya başladı.

SİLAHLA TEHDİT İDDİASI
Yaşanan tartışma, kavgaya dönüştü. Kırıkkale Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi Özkan Kamacı'nın (20) kuzeninin sürücüyle kavga ettiğini görünce babası ile aşağıya indi. O esnada sürücü ise, “Belimde silahım var, sıkarım" diyerek tehditler savurdu. Kaçmak için aracıyla geri manevra yapan sürücü, sokağın başına geldi. Bu sırada mahallelinin araca vurmaya devam etmesin üzerine silahını çıkartan sürücü, ateş etti. Olayda Kamacı, başından ağır bir şekilde yaralandı. Sürücü ise olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

1 AY SÜREN YAŞAM SAVAŞI
Başından ağır yaralanan genç mühendis ise yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınmasının ardından yoğun bakımda yaklaşık 1 ay boyunca hastanede tedavi gören Kamacı, yapılan tüm müdahalelere rağmen geçtiğimiz Cuma günü hayatını kaybetti.
Kamacı'nın yaklaşık 3 yıl önce sözlendiği ve iş hayatına yeni girdiği öğrenildi. Polis ekipleri, akaryakıt istasyonu olduğu öğrenilen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

OLAY ANI KAMERADA
Olay anı, bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde caddede bulunanların dakikalarca sokağa baktığı görülüyor. Daha sonra otomobil geri manevra yaparak sokağın başında geliyor. O esnada mahalleli otomobile vurmaya devam ediyor. Kısa bir süre sonra da sürücü aracın içinden silahla gence ateş ediyor. Başından yaralanan genç yere düşerken, vatandaşlar da aracın arkasından taş atıyor. Diğer vatandaşlar da yaralanan gencin başına toplanıyor.

Görüntü dökümü:
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-GÜVENLİK KAMERASI
-Vatandaşların sokağa bakması
-Geri manevra yapan araç
-Araça vuran vatandaşlar
-Aracın yanında Kamacı'nın yere düşmesi
-Şoka giren vatandaşlar
-Yaralıya yardım etmek isteyenler
-Gencin fotoğrafları
-Şüphelinin fotoğrafı (son kare)

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