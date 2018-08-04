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"Hızlı ilerlemek zorundayız"

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2018 18:00 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: - "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile artık işleri daha hızlı, daha etkin yapabilmeye yönelik kararlar almak zorundayız" - "Ülkemizi inşallah gelişmiş ilk 10 ekonomi arasında sokmak için hızlı ilerlemek zorundayız. Üretimi ve istihdamı artırmak, işsizliği azaltmak zorundayız" - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: - "Bütün 81 milyona özellikle hakkaniyetle, nitelikli sağlık hizmetini vermeyi hedefliyoruz"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile artık işlerin daha hızlı, daha etkin yapabilmeye yönelik kararlar almak zorunda olduklarını belirterek, "Ülkemizi inşallah gelişmiş ilk 10 ekonomi arasında sokmak için hızlı ilerlemek zorundayız. Üretimi ve istihdamı artırmak, işsizliği azaltmak zorundayız." dedi.

Kurum, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile çeşitli programlara katılmak için geldiği Konya'da, ziyaret ettiği AK Parti Konya İl Başkanlığında, bakanlık ekiplerinin Konya'da titizlikle çalıştığını, kentin problemlerini ve ihtiyaçlarını tespit edip, çözüme kavuşturmayı hedeflediklerini bildirdi.

Hem Konya hem de ülke için önemli hizmetlere imza atmak istediklerini vurgulayan Kurum, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile artık işleri daha hızlı, daha etkin yapabilmeye yönelik kararlar almak zorundayız. Ülkemizi inşallah gelişmiş ilk 10 ekonomi arasında sokmak için hızlı ilerlemek zorundayız. Üretimi ve istihdamı artırmak, işsizliği azaltmak zorundayız." ifadesini kullandı.

Kurum, buna ilişkin yapılacak ne varsa memleket için gayret göstereceklerini kaydetti.

- Kentteki sorunların üstesinden iş birliğiyle gelinecek

Sağlık Bakanı Koca da Konya'da sağlık turizmini geliştirmek için bazı planlamalar yaptıklarını aktardı.

2019'da bitirmeyi hedefledikleri Konya Şehir Hastanesinin, bölgede önemli bir sağlık üssü olarak hizmet vereceğini anlatan Koca, kentteki sorunların üstesinden iş birliğiyle geleceklerini vurguladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, Konya İl Başkanı Hasan Angı ve bazı milletvekilleriyle istişarelerde bulunan Sağlık Bakanı Koca ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, ardından Konya Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.

Burada konuşan Koca, ülkenin bütün birikimini bir araya getirerek önemli projeler yapmak istediklerini söyledi.

- Hakkaniyetle, nitelikli sağlık hizmetini vermeyi hedefliyoruz"

Bakan Koca, ülkeye hizmet konusunda iş birliğinin önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bütün 81 milyona özellikle hakkaniyetle, nitelikli sağlık hizmetini vermeyi hedefliyoruz. Bunun için bu süreçte Konya'mıza gelerek Konyalımızın duasını almaya talip olduk. Ülkede Uluslararası Hasta Hizmeti Anonim Şirketi adında bir şirket kuruldu. Bu şirket hem özel sektörün, hem kamunun, hem üniversitelerin yani Türkiye’nin bütün birikimini, ülkenin gücüyle bütün dünyaya pazarlayabileceği bir şirket olmuş olacak. Bu anlamda Konya'nın da turizmdeki farklılığı gözetilerek sağlık turizminde de bu farklılığını hissettirmek istiyoruz. Millet Bahçelerinde sağlıklı yaşamı teşvik için planlamalar yaptık. Orada da farklı bir yaklaşımla sağlıklı yaşam, yani sağlıklı Millet Bahçeleri kavramını geliştirmeyi hedefliyoruz. Bunu da bütün taraflarla konuşarak, herhangi bir yapı oluşturmadan, sağlıklı birtakım alışkanlıkları edinmek üzere bir yaklaşımımız olacak."

- Bakanlar Koca ve Kurum, nikah şahidi oldu

Koca ve Kurum daha sonra TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı ve AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek'in kızının düğününde nikah şahitliği yaptı.

Selçuklu Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen nikah töreninde Sümeyye Akyürek ve Süleyman Türk çiftinin nikahını, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay kıydı.

Çiftin nikah şahitliğini yapan Bakanlar Koca ve Kurum ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, AK Parti Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki, bazı milletvekilleri, çifti tebrik ederek, hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Sağlık Bakanı Koca

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