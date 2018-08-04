Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile artık işlerin daha hızlı, daha etkin yapabilmeye yönelik kararlar almak zorunda olduklarını belirterek, "Ülkemizi inşallah gelişmiş ilk 10 ekonomi arasında sokmak için hızlı ilerlemek zorundayız. Üretimi ve istihdamı artırmak, işsizliği azaltmak zorundayız." dedi.

Kurum, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile çeşitli programlara katılmak için geldiği Konya'da, ziyaret ettiği AK Parti Konya İl Başkanlığında, bakanlık ekiplerinin Konya'da titizlikle çalıştığını, kentin problemlerini ve ihtiyaçlarını tespit edip, çözüme kavuşturmayı hedeflediklerini bildirdi.

Hem Konya hem de ülke için önemli hizmetlere imza atmak istediklerini vurgulayan Kurum, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile artık işleri daha hızlı, daha etkin yapabilmeye yönelik kararlar almak zorundayız. Ülkemizi inşallah gelişmiş ilk 10 ekonomi arasında sokmak için hızlı ilerlemek zorundayız. Üretimi ve istihdamı artırmak, işsizliği azaltmak zorundayız." ifadesini kullandı.