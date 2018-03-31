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Hızlı okuma şampiyonu Tarık, 16 yılda 5 bin kitap okudu

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2018 12:00 | Son Güncelleme

Dakikada 11 bin 725 kelime okuyarak dünyanın en hızlı okuyan insanı olan 16 yaşındaki Tarık Yiğit, Başakşehir Belediyesi tarafından Kütüphaneler Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte ödüllendirildi

İSTANBUL (AA) - Aldığı hızlı okuma ve algılama teknikleri eğitimi sonrası dakikada 11 bin 725 kelime okuyarak Amerikalı Mariel Aragon'un 6 bin olan rekorunu, ikiye katlayıp dünyanın en hızlı okuyan insanı olmayı başaran Tarık Yiğit, 16 yılda 5 bin kitap okudu.

Başakşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, belediye başkanı Yasin Kartoğlu, Başakşehir Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümü 10. sınıf öğrencisi Tarık Yiğit ve babası Hasan Basri Yiğit ile bir araya geldi.

Kütüphane Haftası'nın kitap okumamız için farkındalık oluşturduğunu belirten Kartoğlu, Tarık gibi öğrencilerin artması gerektiğini söyledi.

Hızlı okuma şampiyonu öğrenciden hızlı okuma taktikleri alan ve hızlı okumanın sırrını soran Kartoğlu'na, Yiğit "Önceki yıl Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 23 Nisan resepsiyonuna beni de davet etmişti ve aynı soruyu sorunca, 'Kitap okumak efendim' dedim." şeklinde cevap verdi.

Yiğit, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü veya Eskişehir Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Animasyon Bölümü'nü kazanmayı hedeflediğini belirtti.

Kartoğlu, Yiğit'e "Türkçe'nin Bülbülü Yunus Emre" kitabını hediye etti.

- 16 bin öğrencinin girdiği sınavda birinci oldu

2002 yılında Hatay Dörtyol'da doğan Yiğit, ilkokulu burada okudu. 10 yaşında 4. sınıftayken öğretmen babası ile birlikte uzman eğitimci Selahattin Yaylamaz'ın Okuma Okulu Eğitim Akademisi'nde hızlı okuma ve algılama teknikleri eğitimine katıldı. Dakikada 125 sözcükle başlayan Yiğit, 30 saatlik bir eğitimin ardından dakikada 750 sözcüğe ulaştı.

Aldığı takviye eğitimlerle 10-12 bin kelimenin sınırlarını zorlayan Yiğit, 2011 yılında Hatay'da 16 bin öğrencinin girdiği sınavda birinci oldu.

Yiğit, aynı yıl Gaziantep'te noter huzurunda rekor denemesi gerçekleştirdi. Rekor denemesinde "Çılgın Öğretmen" adlı kitabın, 1 dakikada 67 sayfasını okudu. 11 bin 725 kelimeye ulaşan Tarık, Amerikalı Mariel Aragon'un 6 bin olan rekorunu, ikiye katlayarak dünyanın en hızlı okuyan insanı olmayı başardı.

Aynı eğitimi tamamlayıp hocalık belgesini alan Hasan Basri Yiğit, kursiyerlerin dakikada ortalama 500 ila bin 500 kelime okuyabildiğini belirterek, eğitime devam ettikçe bu rakamın artış gösterdiğini vurguladı.

"Bir hızlı okur 10 bin kelimeyi 1 dakikada okur, ancak 30 dakikada da anlatabilir" diyen Yiğit, iyi bir hatibin dakikada 150 ila 170 kelime ile konuştuğunu söyledi.

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