Hızlı okuma şampiyonu Tarık, 16 yılda 5 bin kitap okudu

İSTANBUL (AA) - Aldığı hızlı okuma ve algılama teknikleri eğitimi sonrası dakikada 11 bin 725 kelime okuyarak Amerikalı Mariel Aragon'un 6 bin olan rekorunu, ikiye katlayıp dünyanın en hızlı okuyan insanı olmayı başaran Tarık Yiğit, 16 yılda 5 bin kitap okudu.

Başakşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, belediye başkanı Yasin Kartoğlu, Başakşehir Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümü 10. sınıf öğrencisi Tarık Yiğit ve babası Hasan Basri Yiğit ile bir araya geldi.

Kütüphane Haftası'nın kitap okumamız için farkındalık oluşturduğunu belirten Kartoğlu, Tarık gibi öğrencilerin artması gerektiğini söyledi.

Hızlı okuma şampiyonu öğrenciden hızlı okuma taktikleri alan ve hızlı okumanın sırrını soran Kartoğlu'na, Yiğit "Önceki yıl Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 23 Nisan resepsiyonuna beni de davet etmişti ve aynı soruyu sorunca, 'Kitap okumak efendim' dedim." şeklinde cevap verdi.

Yiğit, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü veya Eskişehir Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Animasyon Bölümü'nü kazanmayı hedeflediğini belirtti.