"Hızlı Tren"e teknik eleman yetişecek

Bu doğrultuda, eğitim-öğretim yönünden istihdamı sağlamak için Edirne Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Raylı Sistemler Bölümü açtıklarını belirten Cırıt, "Bölümün onayı geldi ve bölüme bu yıl 34 öğrenci alacağız. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı günümüz itibarıyla dünya genelinde çok büyük bir atılım yaptı. Kars-Bakü Demiryolu hattının yapılması, Eskişehir-Ankara, Ankara-İstanbul, Ankara-Konya hızlı tren sisteminin yapılması, şimdi de Edirne-İstanbul Hızlı Tren hattının yapılmaya başlanması, Türkiye'de çok büyük bir devrim niteliğinde çalışmaya neden oldu." diye konuştu.

Edirne Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın Edirne'ye Hızlı Tren müjdesi verdiğini söyledi.

- "Bu bölüm çocuklarımızın istihdamı yönünden çok önemli"

Öğrenciler, TCDD çalışanlarının hat bakım onarım çalışmaları hakkında bilgi aldı ve işçilerle sohbet etti.

Gelecek yıl öğrenci alımına başlayacak bölüm için okulun bazı öğrencilerine bölümü tanıtmak amacıyla Abalar Tren İstasyonu'na inceleme gezisi düzenlendi.

EDİRNE (AA) - Edirne'de yapılması planlanan Hızlı Tren alt yapısı için ara eleman yetiştirmek üzere Edirne Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Raylı Sistemler Teknolojisi Bölümü açıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın Türkiye'deki gelişimlere sessiz kalmayarak, eğitim alanında çalışmalar yaptığını anlatan Cırıt, "Raylı sistemler bölümümüz, 'vatman yetiştirme', 'elektrik ve elektronik aksam', 'raylı sistemlerin makas ve vagon yapımı' ile 'sistem kontrol mekanizması'ndan oluşuyor. Bu bölüm çocuklarımızın istihdamı yönünden çok önemli. İstanbul raylı sistemlerde tramvay ve hızlı tren konusunda çok iyi. Marmaray ve metro var, insan kaynağı yetiştiremiyorlar. Yetiştirdiğimiz öğrencileri, İstanbul ve Edirne'de çok rahat istihdam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Hat Bakım Onarım Memuru Mustafa Akkuş da öğrencilerin makaslarda termit kaynağı çalışmasını yerinde gördüğünü ifade etti.

Akkuş, teorik bilginin pratiğe dönüştürülmesinin mesleki deneyim açısından çok önemli olduğunu kaydetti.

Öğrenci Emre Adıyaman, raylı sistemlerin güzel ve geleceği olan bir meslek olduğunu belirtti.

Demiryolu hattında yerinde inceleme yapmanın derslerine katkı sağlayacağını anlatan Adıyaman, meslek büyüklerinin işin her detayını öğrencilere anlattığını ifade etti.

Öğrenci Uygar Kandemir, trenin olmazsa olmazı raylarda yapılan çalışmaları incelediklerini ve bunun derslerine katkı sağlayacağını kaydetti.