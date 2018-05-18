HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

"Hızlı Tren"e teknik eleman yetişecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2018 11:38 | Son Güncelleme

Edirne'de yapılması planlanan Hızlı Tren için eleman ihtiyacını karşılamaya yönelik Edirne Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Raylı Sistemler Teknolojisi Bölümü açıldı - Edirne Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt: - "Bu bölüm çocuklarımızın istihdamı yönünden çok önemli. İstanbul raylı sistemlerde tramvay ve hızlı tren konusunda çok iyi. Marmaray ve metro var, insan kaynağı yetiştiremiyorlar. Yetiştirdiğimiz öğrencileri, İstanbul ve Edirne'de çok rahat istihdam edeceğiz"

EDİRNE (AA) - Edirne'de yapılması planlanan Hızlı Tren alt yapısı için ara eleman yetiştirmek üzere Edirne Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Raylı Sistemler Teknolojisi Bölümü açıldı.

Gelecek yıl öğrenci alımına başlayacak bölüm için okulun bazı öğrencilerine bölümü tanıtmak amacıyla Abalar Tren İstasyonu'na inceleme gezisi düzenlendi.

Öğrenciler, TCDD çalışanlarının hat bakım onarım çalışmaları hakkında bilgi aldı ve işçilerle sohbet etti.

- "Bu bölüm çocuklarımızın istihdamı yönünden çok önemli"

Edirne Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın Edirne'ye Hızlı Tren müjdesi verdiğini söyledi.

Bu doğrultuda, eğitim-öğretim yönünden istihdamı sağlamak için Edirne Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Raylı Sistemler Bölümü açtıklarını belirten Cırıt, "Bölümün onayı geldi ve bölüme bu yıl 34 öğrenci alacağız. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı günümüz itibarıyla dünya genelinde çok büyük bir atılım yaptı. Kars-Bakü Demiryolu hattının yapılması, Eskişehir-Ankara, Ankara-İstanbul, Ankara-Konya hızlı tren sisteminin yapılması, şimdi de Edirne-İstanbul Hızlı Tren hattının yapılmaya başlanması, Türkiye'de çok büyük bir devrim niteliğinde çalışmaya neden oldu." diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın Türkiye'deki gelişimlere sessiz kalmayarak, eğitim alanında çalışmalar yaptığını anlatan Cırıt, "Raylı sistemler bölümümüz, 'vatman yetiştirme', 'elektrik ve elektronik aksam', 'raylı sistemlerin makas ve vagon yapımı' ile 'sistem kontrol mekanizması'ndan oluşuyor. Bu bölüm çocuklarımızın istihdamı yönünden çok önemli. İstanbul raylı sistemlerde tramvay ve hızlı tren konusunda çok iyi. Marmaray ve metro var, insan kaynağı yetiştiremiyorlar. Yetiştirdiğimiz öğrencileri, İstanbul ve Edirne'de çok rahat istihdam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Hat Bakım Onarım Memuru Mustafa Akkuş da öğrencilerin makaslarda termit kaynağı çalışmasını yerinde gördüğünü ifade etti.

Akkuş, teorik bilginin pratiğe dönüştürülmesinin mesleki deneyim açısından çok önemli olduğunu kaydetti.

Öğrenci Emre Adıyaman, raylı sistemlerin güzel ve geleceği olan bir meslek olduğunu belirtti.

Demiryolu hattında yerinde inceleme yapmanın derslerine katkı sağlayacağını anlatan Adıyaman, meslek büyüklerinin işin her detayını öğrencilere anlattığını ifade etti.

Öğrenci Uygar Kandemir, trenin olmazsa olmazı raylarda yapılan çalışmaları incelediklerini ve bunun derslerine katkı sağlayacağını kaydetti.

"Hızlı Tren"e teknik eleman yetişecek

- Edirne'de yapılması planlanan Hızlı Tren için eleman ihtiyacını karşılamaya yönelik Edirne Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Raylı Sistemler Teknolojisi Bölümü açıldı - Edirne Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt: - "Bu bölüm çocuklarımızın istihdamı yönü

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Demiryolu Hızlı tren raylı sistemler

En Çok Okunan Haberler

Survivor 74. bölüm fragmanı! Nagihan'ı ağlatan kavga! Turabi çılgına döndü

Survivor 74. bölüm fragmanı! Nagihan'ı ağlatan kavga! Turabi çılgına döndü

Tekvando Milli Takımı'nda skandal iddiası

Tekvando Milli Takımı'nda skandal iddiası

Son dakika! MHP milletvekili adayları belli oldu! İşte İl il MHP milletvekili adayları listesi

Son dakika! MHP milletvekili adayları belli oldu! İşte İl il MHP milletvekili adayları listesi

Abdullah Gül'ün eski danışmanı yazdı: Gül ve Davutoğlu'nun FETÖ'cülükle suçlar, hapse atarız

Abdullah Gül'ün eski danışmanı yazdı: Gül ve Davutoğlu'nun FETÖ'cülükle suçlar, hapse atarız

4 ile yeni vali atandı, iki ilin valisi merkeze alındı

4 ile yeni vali atandı, iki ilin valisi merkeze alındı

Selahattin Demirtaş'ın duruşmaya katılmama sebebi herkesi güldürdü

Selahattin Demirtaş'ın duruşmaya katılmama sebebi herkesi güldürdü

İlginizi Çekebilir

Muharrem İnce'den CNN Türk canlı yayınında tepki: Yalnız olan Türk basını

Muharrem İnce'den CNN Türk canlı yayınında tepki: Yalnız olan Türk basını

Muharrem İnce imsakiye dağıttı! Duada dikkat çeken detay

Muharrem İnce imsakiye dağıttı! Duada dikkat çeken detay

Fatih Portakal, 24 Haziran erken seçiminin ardından FOX'tan ayrılacak iddiası

Fatih Portakal, 24 Haziran erken seçiminin ardından FOX'tan ayrılacak iddiası

Devlet Bahçeli tahliyesini istemişti... Cezaevindeki Kürşat Yılmaz'dan mektup: Bugünden sonra ölünceye kadar tutulsam da önemi yok!

Devlet Bahçeli tahliyesini istemişti... Cezaevindeki Kürşat Yılmaz'dan mektup: Bugünden sonra ölünceye kadar tutulsam da önemi yok!

Barış Atay'dan Ahmet Hakan'a cevap

Barış Atay'dan Ahmet Hakan'a cevap

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hatay'da flaş operasyon! Askerler gözaltına alınıyor

Hatay'da flaş operasyon! Askerler gözaltına alınıyor

İstanbul'da uçuş yasağı

İstanbul'da uçuş yasağı

Babasını öldürmüştü! Cinayet anını anlattı

Babasını öldürmüştü! Cinayet anını anlattı

İslam İşbirliği Teşkilatı, İstanbul'da toplandı! Çavuşoğlu'ndan açıklamalar

İslam İşbirliği Teşkilatı, İstanbul'da toplandı! Çavuşoğlu'ndan açıklamalar

Ramazan'da en güzel Cuma mesajları (2018)

Ramazan'da en güzel Cuma mesajları (2018)

Korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var

Korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.