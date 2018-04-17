Hizmet-İş Sendikası Genişletilmiş Başkanlar Kurulu toplantısı

Geçen hafta 28 Şubat sürecinin yargılama aşamasının ilkinin tamamlandığını ve 21 üst düzey generalin müebbet hapis cezasına çarptırıldığını hatırlatan Arslan, "Bu, gerçekten Türkiye Cumhuriyeti tarihinde demokrasimiz açısından, sık sık darbelere maruz kalmış bir ülkenin tarihi açısından çok önemli bir kilometre taşıdır." diye konuştu.

Arslan, aynı istikamet ve üslupla, bütün platformlarda bunu dile getirerek, bu süreci de amacına ulaştırmayı hedeflediklerini ifade etti.

Taşeron konusunun gündemlerinin birinci maddesi olduğunu belirten Arslan, bu kapsama giremeyenlerin kadrolu işçi olmaları için mücadelelerini daha da ayrıntılı raporlarla sürdürmeye devam edeceklerini aktardı.

Arslan, Hizmet-İş Sendikası Genişletilmiş Başkanlar Kurulunun bir otelde düzenlenen toplantısının açılışında yaptığı konuşmada, kamuda çalışan taşeron işçilere kadro verilmesini büyük bir memnuniyetle karşıladıklarını, başarılı bir sürecin 2 Nisan itibarıyla sonuçlandırıldığını söyledi.

"28 Şubat sürecinin bu adaletsiz, haksız, toplumu geren, toplumun hassasiyetlerine darbe vuran, toplumu bölen, toplumu gerici-gerici olmayanlar diye ikiye ayıran, cumhuriyetimize saplanmış bu paslı hançerin çıkartılıp hesabının sorulması gerekiyordu. Ama her ne kadar askeri bürokrasi, darbeci subaylar, generaller hüküm giymiş olsa da 28 Şubat sürecinin bir kısım mimarları hala hesap vermediler. Bunlardan hesap sorulmasını istiyoruz. 28 Şubat sürecinin sözde sivil ayağını oluşturan beşli çete, meslek kuruluşlarının o günkü yöneticileri, o sürece dahil olanların mutlaka yargı önünde hesap vermesi gerekiyor. Çünkü kendilerini çete ifadesiyle tanımlayanlar, çetecilikle kendilerini ifade edenler, o çetecilerin demokrasimize, parlamentomuza, millet iradesine yönelik saldırılarının karşılıksız kalmaması gerekiyordu. O yüzden 28 Şubat sürecinin ülkeye maliyetinin bütün sorumlularından hesap sorulmalıdır."

Arslan, 28 Şubat sürecinin, 12 Eylül gibi Türkiye'nin demokrasi tarihine sürülmüş kara bir leke olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

28 Şubat sürecine dahil olan, destek verenlerin her birinden yargı önünde hesap sorulmasını istediklerini ifade eden Arslan, "28 Şubat sürecinin mahkemesini önemsiyoruz." dedi.

- "El altından destek verenler bugün mahcuplar"

28 Şubat sürecinin topluma yaşattığı acıların, haksızlıkların ve adaletsizliklerin saymakla bitmeyeceğini söyleyen Arslan, sendikaların o dönem yaşadıkları sıkıntılara da dikkati çekti.

O dönem verdikleri mücadeleden dolayı bugün başlarının dik olduğunu söyleyen Arslan, şunları kaydetti:

"28 Şubat sürecine el altından destek verenler bugün mahcuplar. Bizim kişilerle işimiz yok. 28 Şubat sürecine destek veren meslek kuruluşlarının bugünkü başkanlarıyla benim bir işim olamaz. Ama o gün o kuruluşları bu kötülüğe alet edenler bunun heabını vermeli. Bunun hesabını önce o kuruluşlar sormalı. Çıkıp, '28 Şubat sürecinde ben de sizin gibiydim' deyip de sonra o kurumun başında ahkam kesenlere inanmıyoruz. Çıkacaklar, delikanlıca, yüreklice '12 Eylül'de yanlış yaptık, özür diliyoruz.' Milletten de işçiden de özür dilerlerse eyvallah. '28 Şubat sürecinde yanlış yaptık. Darbecilere şakşakçılık yaptık. Beşli çetenin içinde yer aldık. Ayıp ettik, özür diliyoruz' derlerse başımızın üstünde yerleri var. Ama 28 Şubat sürecinin arkasına saklanacaksın, 12 Eylül'ün arkasına saklanacaksın, darbelerle iş tutacaksın ve sonra da diyeceksin ki 'Ben bunlara karşıyım.' Yemezler, biz de yemiyoruz. Onun için açıkça net bir şekilde tavrınızı koyacaksınız."

Arslan, "Hak-İş olarak 28 Şubat sürecinin tamamen, yeniden gözden geçirilip hesabının sorulması lazım. Biz bu hesabın sorulacağı günü bekliyoruz. Bunu da gündemde tutmaya devam edeceğiz. 28 Şubat sürecinin bütün yönleriyle araştırıldığı, hesapların sorulduğu bir döneme Hak-İş olarak destek vermeye hazırız." şeklinde konuştu.

Toplantı, Arslan'ın konuşmasının ardından basına kapalı gerçekleştirildi.