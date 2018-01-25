Hizmetİş Sendikasının 40. kuruluş yıl dönümü

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "'Bu operasyonla ekonomi etkilenir mi?' diye soruyorlar. İnanın bu millet arkamızda olduğu ve bu bilinçle hareket ettiği sürece ekonomimiz etkilenmez." dedi.

Bakanı Tüfenkci, bir otelde düzenlenen Hizmet-İş Sendikası'nın 40. kuruluş yıl dönümü etkinliğine katıldı.

Ahiliğin, ilk sendika olarak kabul edilebileceğine işaret eden Tüfenkci, bu gelenekte tüketici, üretici ve çalışan hakkının korunduğunu söyledi. Dünyadaki sendikal mücadelenin tarihine bakıldığında ise sistemin şiddetli çıkar çatışması üzerine kurulduğuna dikkati çeken Tüfenkci, sanayi devrimiyle ortaya çıkan ağır çalışma şartlarının işçileri haklarını aramak amacıyla örgütlenmeye yönelttiğini belirtti.

Tüfenkci, Hizmet-İş'in kurulduğu günden bu yana sendikacılık alanında örnek bir kurum olduğunu dile getirdi. Toplantı vesilesiyle Hizmet-İş'e ve Türkiye'nin değişimine, dönüşümüne, demokrasi mücadelesine destek veren, tüm sendika ve konfederasyonlara teşekkür eden Tüfenkci, başarılarının devamını diledi.