Hizmetİş Sendikasının 40. kuruluş yıl dönümü

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Dünyanın ve Avrupa'nın özellikle taşeron sistemini daha da güçlendirilmesi, yaygınlaştırması sırasında Türkiye'nin bu sistemi ortadan kaldırma kararlılığı, sayın Cumhurbaşkanımızın hem yerel yönetimler özel irade hem kamu kurumlarında taşeron sistemlerinin yasaklanması ve kamu hizmetlerinin kamu çalışanları eliyle yürütülmesi kararı tarihi bir karardır." dedi.

Arslan, Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Hizmet-İş Sendikasının 40. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında bir otelde düzenlenen gala yemeğinde yaptığı konuşmada, sendikanın kuruluş hikayesini anlattı.

Genel Başkanı olduğu Hizmet-İş'in bugün 240 binin üzerinde üyesiyle işkolunda Hak-İş'in ve Türkiye'nin en büyük sendikası haline geldiğini belirten Arslan, sendikanın bugün 48 şube, 2 bölge ve 22 il başkanlığıyla Türkiye'nin en yaygın teşkilat ağına sahip olduğuna dikkati çekti. Arslan, birlik ve bütünlüğü daha da tahkim etmek için örgütlenmelerini hız kesmeden sürdürdüklerine işaret etti.

Hizmet-İş'in 40. yaş gününü kutlarken, hayallerin gerçeğe dönüştüğü iki büyük başarının gerçekleştiğini ifade eden Arslan, bunlardan birinin yaklaşık 250 bin üyeye ulaşmaları, bir diğerinin de taşeron sisteminin kaldırılması olduğunu vurguladı.