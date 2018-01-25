Hizmetİş Sendikasının 40. kuruluş yıl dönümü

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Dünyanın ve Avrupa'nın özellikle taşeron sistemini daha da güçlendirilmesi, yaygınlaştırması sırasında Türkiye'nin bu sistemi ortadan kaldırma kararlılığı, sayın Cumhurbaşkanımızın hem yerel yönetimler özel irade hem kamu kurumlarında taşeron sistemlerinin yasaklanması ve kamu hizmetlerinin kamu çalışanları eliyle yürütülmesi kararı tarihi bir karardır." dedi.
Arslan, Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Hizmet-İş Sendikasının 40. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında bir otelde düzenlenen gala yemeğinde yaptığı konuşmada, sendikanın kuruluş hikayesini anlattı.
Genel Başkanı olduğu Hizmet-İş'in bugün 240 binin üzerinde üyesiyle işkolunda Hak-İş'in ve Türkiye'nin en büyük sendikası haline geldiğini belirten Arslan, sendikanın bugün 48 şube, 2 bölge ve 22 il başkanlığıyla Türkiye'nin en yaygın teşkilat ağına sahip olduğuna dikkati çekti. Arslan, birlik ve bütünlüğü daha da tahkim etmek için örgütlenmelerini hız kesmeden sürdürdüklerine işaret etti.
Hizmet-İş'in 40. yaş gününü kutlarken, hayallerin gerçeğe dönüştüğü iki büyük başarının gerçekleştiğini ifade eden Arslan, bunlardan birinin yaklaşık 250 bin üyeye ulaşmaları, bir diğerinin de taşeron sisteminin kaldırılması olduğunu vurguladı.
Arslan, şöyle devam etti:
"Gerek uluslararası kuruluşların gerek IMF'nin ve Dünya Bankasının gerek küresel kapitalist güçlerin, bizim gibi ülkelere dayattığı, 'Kamu hizmetlerini özelleştirin', 'Kamu hizmetlerini taşeron sistemiyle veya kamu özel ortaklığıyla yürütün', 'Kamuya yeni işçi almayın ve bütün hizmetleri özel sektör eliyle yürütün.' baskılarına hükümetimizin bir meydan okumasıyla karşı karşıyayız. Bütün bu trendlere rağmen dünyanın ve Avrupa'nın özellikle taşeron sistemini daha da güçlendirmesi, yaygınlaştırması sırasında Türkiye'nin bu sistemi ortadan kaldırma kararlılığı, sayın Cumhurbaşkanımızın hem yerel yönetimler özel irade hem kamu kurumlarında taşeron sistemlerinin yasaklanması ve kamu hizmetlerinin kamu çalışanları eliyle yürütülmesi kararı tarihi bir karardır. Yakın tarihimizde çalışma hayatımızda gerçekleştirilen en büyük reformdur, en büyük değişim ve dönüşümdür."
- Destici: "Bütün dünya şunu bilsin ki Türk ve Kürt kardeştir"
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de Hak-İş ve Hizmet-İş'in başarılarına dikkati çekerek, Hizmet İş'in 40. yılını kutladı.
Türkiye'nin zor bir süreçten geçtiğini vurgulayan Destici, en çok birliğe beraberliğe kardeşliğe ihtiyaç olduğu dönemde olunduğunu aktardı.
Kahraman Türk ordusunun Suriye'nin kuzeyinde terör örgütlerini oradan yok etmek, teröristleri temizlemek, sınırların güvenliğini ve Suriye'de huzuru sağlamak adına Zeytin Dalı Harekatı'nı başlattığını belirten Destici, TSK'ya başarı ve muzafferiyet temennisinde bulundu.
Şehitleri rahmetle anan Destici, bunun kolay bir mücadele olmadığını vurguladı. Şu anda ülke içerisindeki bölücü ve yıkıcı unsurların, bu harekat Suriye'nin kuzeyindeki Kürtlere karşı yapılıyormuş gibi bir antipropaganda yaptığına işaret eden Destici, "Bütün dünya şunu bilsin ki Türk ve Kürt kardeştir. Dolayısıyla bu harekat da asla Kürtlere karşı değil, Afrin'de bir komün oluşturan, ABD ve Rusya'nın desteğiyle orada kanton oluşturan PKK'ya YPG'ye ve PYD'ye karşı yapılıyordur. Kim ki bu operasyon 'Kürtlere karşı yapılıyor' derse alçaklık yapıyordur, hainlik yapıyordur, bölücülük yapıyordur, yıkıcılık yapıyordur." diye konuştu.
Tüm etnik yapısıyla Türk milletinin büyüklüğüne vurgu yapan Destici, fitne ve şer odaklarına fırsat vermeyeceklerinin altını çizdi.
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ise Hak-İş Konfederasyonu ve Hizmet-İş önemine değinerek, kuruluş yıl dönümlerini kutladı.
Programda Hizmet-İş'e emeği geçenlere plaket takdim edilirken, halk oyunları ve 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin film gösterimi yapıldı.
Programa, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, TBMM İdare Amirleri Ahmet Gündoğdu ve Salim Uslu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan ile diğer ilgililer katıldı.
(AA)
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