Hizmetle tanışan Karakoçan'ın çehresi değişti

ELAZIĞ (AA) - FİKRET KAVĞALI - İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Elazığ'ın Karakoçan Belediyesi, hizmetleriyle ilçenin çehresini değiştirdi.
Görevlendirmenin ardından vatandaşın hak ettiği hizmetlere kavuşması için önemli çalışmalar yürüten Karakoçan Belediyesi, bu sayede önemli çalışmalar gerçekleştirmeyi başardı.
Karakoçan'da rutin belediye hizmetlerinin yanı sıra yaşam kalitesini artıracak projeler uygulayan belediye, alt yapı ve temizliğin yanı sıra yeşil alan, kültürel ve sportif alanlardaki çalışmalarla ilçeyi sosyal belediyecilik hizmetiyle buluşturdu.
Kaynakların doğrudan halka hizmet olarak yansıtıldığı ilçe adeta şantiyeye dönüşürken, halkın yaşam standardını artıran projeler göz kamaştırıyor.
Belediye Başkan Vekili Kaymakam Mehmet Kocabey, AA muhabirine, görevlendirmenin ardından belediye çalışmalarında önemli çalışma yürüttüldüğünü söyledi.
Belediyenin daha önce terör örgütü PKK'nın emirleriyle yönetildiğini belirten Kocabey, şöyle konuştu:
"Eski yönetimin bir şey yapmadığı zaten halkımızca görüldü. Geçen süre zarfında belediyenin vatandaşımıza yönelik herhangi dişe dokunur bir hizmetinin olmadığını gördük. Biz bugün belediyenin öz gelirleriyle bu hizmetleri vatandaşımıza sunabiliyorsak, daha önce neden bu hizmetler sunulamadı? O zaman sunulmadıysa bu kaynaklar nereye gitti? Sorusunun cevabı belli. Kamusal ve kurumsal bir mantığın olmadığı ortada. Farklı yerlerden talimatlar alan, kanun tanımayan ve olması gerektiği gibi belediyeyi idare eden bir mantık olmadığı zaten ortadaydı."
-"Sokaklar adeta bir şantiye alanına döndü"
Kaldırım ve yol sorununu çözdüklerini dile getiren Kocabey, ilçenin alt yapı sıkıntısını giderdiklerini kaydetti. Kocabey, "Öncelikle ilçemizin ana sorunları tespit ettik, çözüm için farklı projeler ürettik. Daha sonra bunlar yatırıma dönüştürülmek üzere kaynak arayışına girildi. Bunların büyük bir kısmında da başarı elde edildi. Bütün yatırımlar birer birer gerçekleştirilmeye başlandı. Sokaklarımız adeta bir şantiye alanına döndü." dedi.
"En önemli yatırımlarımızdan biri de Karakoçan gibi orta ölçekli bir ilçede Türkiye genelinde çok az ilçeye nasip olan doğalgaz meselesini çözdük." ifadesini kullanan Kocabey, şunları kaydetti:
"Doğalgaz ulaşamayan mahallelerimiz var, o eksiklik tamamlanıyor. Yaklaşık 6 milyon lira yatırım bütçesi ayırdık. Onlar da bu sene tamamlanacak. Nüfusumuzun yüzde 90'nından fazlası yeni döşenen hatlardan istifade edip doğalgazı kullanmaya başladı. İlçemizin 13 kilometrelik kaldırım, 6 kilometrelik yolu sıcak asfalt yapmak için çalışma başlattık. Büyük bir kısmı tamamlandı inşallah temmuz ayı içerisinde kalan kısmın tamamlanmasıyla ilçemiz daha güzel ve temiz olacak."
Bugüne kadar planlanan yatırımların yaklaşık 15 milyon lira olduğunu dile getiren Kocabey, şunları aktardı:
"40 yıllık geçmişi olan otogarın yerine modern bir otogar yapıyoruz. İlçemizde en büyük eksikliklerden biride kütüphaneydi. 7 bin civarında öğrencimiz var ama maalesef ilçemizde kütüphanemiz yoktu. 4 ay gibi kısa bir sürede bin metrekarelik 3 katlı kütüphanemizi hizmete açacağız. "
- 40 milyon lira borç ödendi
Göreve geldiklerinde belediyenin 40 milyon lira borcu bulunduğunu anımsatan Kocabey, "Belediye olarak çok köklü sorunlar çözüme kavuşturuldu. Borçları ödenmiş, önemli ana sorunları çözmüş, sosyal ve kültürel yönde eksikliklerini gidermiş bir belediye devredeceğiz. Belediyemizin piyasa borcu bulunmamaktadır." diye konuştu.
Başkan Kocabey, yaptıkları hizmetler sayesinde ilçenin çehresinin değiştiğine işaret ederek, "Belediyelerimizin kaynaklarını kuruşu kuruşuna halkımızın hizmetine sunuyoruz. Her kuruşun denetimi yapılıyor ve her kuruş vatandaşa yatırım olarak aktarılıyor." ifadelerini kullandı.
Vatandaşlardan Aydın Korkmaz ise görevlendirme yapılan belediyenin hizmetleriyle ilçenin daha da güzelleştiğini ve doğalgaza kavuştukları için mutlu olduklarını söyledi.
Elif Kaya da sunulan kaliteli hizmetler sayesinde Karakoçan'ın çok güzel hale geldiğini kaydetti.
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