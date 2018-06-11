Hizmetle tanışan Karakoçan'ın çehresi değişti

"Eski yönetimin bir şey yapmadığı zaten halkımızca görüldü. Geçen süre zarfında belediyenin vatandaşımıza yönelik herhangi dişe dokunur bir hizmetinin olmadığını gördük. Biz bugün belediyenin öz gelirleriyle bu hizmetleri vatandaşımıza sunabiliyorsak, daha önce neden bu hizmetler sunulamadı? O zaman sunulmadıysa bu kaynaklar nereye gitti? Sorusunun cevabı belli. Kamusal ve kurumsal bir mantığın olmadığı ortada. Farklı yerlerden talimatlar alan, kanun tanımayan ve olması gerektiği gibi belediyeyi idare eden bir mantık olmadığı zaten ortadaydı."

Görevlendirmenin ardından vatandaşın hak ettiği hizmetlere kavuşması için önemli çalışmalar yürüten Karakoçan Belediyesi, bu sayede önemli çalışmalar gerçekleştirmeyi başardı.

-"Sokaklar adeta bir şantiye alanına döndü"

Kaldırım ve yol sorununu çözdüklerini dile getiren Kocabey, ilçenin alt yapı sıkıntısını giderdiklerini kaydetti. Kocabey, "Öncelikle ilçemizin ana sorunları tespit ettik, çözüm için farklı projeler ürettik. Daha sonra bunlar yatırıma dönüştürülmek üzere kaynak arayışına girildi. Bunların büyük bir kısmında da başarı elde edildi. Bütün yatırımlar birer birer gerçekleştirilmeye başlandı. Sokaklarımız adeta bir şantiye alanına döndü." dedi.

"En önemli yatırımlarımızdan biri de Karakoçan gibi orta ölçekli bir ilçede Türkiye genelinde çok az ilçeye nasip olan doğalgaz meselesini çözdük." ifadesini kullanan Kocabey, şunları kaydetti:

"Doğalgaz ulaşamayan mahallelerimiz var, o eksiklik tamamlanıyor. Yaklaşık 6 milyon lira yatırım bütçesi ayırdık. Onlar da bu sene tamamlanacak. Nüfusumuzun yüzde 90'nından fazlası yeni döşenen hatlardan istifade edip doğalgazı kullanmaya başladı. İlçemizin 13 kilometrelik kaldırım, 6 kilometrelik yolu sıcak asfalt yapmak için çalışma başlattık. Büyük bir kısmı tamamlandı inşallah temmuz ayı içerisinde kalan kısmın tamamlanmasıyla ilçemiz daha güzel ve temiz olacak."