HKÜ’den Otizm farkındalık günü etkinliği

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) tarafından Otizm Farkındalık Ayı kapsamında otizmli çocuklara dikkat çekmek amacıyla organize edilen “Dünya Otizm Farkındalık Günü Etkinliği”, HKÜ Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

Programa, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Serdar Tolay, HKÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz, Gaziantep Özel Eğitim Merkezi Müdürü Yrd. Doç. Dr. Latife Özaydın, HKÜ akademisyenleri, Otistik çocuklar ve aileleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi paydaşlığında Türkiye’nin otizm alanında örnek eğitim binalarından biri olan ve eğitimlerini HKÜ’nün üstlendiği Gaziantep Özel Eğitim Merkezi işbirliğinde düzenlenen etkinlik, HKÜ Özel Eğitim Bölümü Türk İşaret Dili korosu eşliğinde İstiklal Marşı ve Sekizinci Renk Şarkısı ile başladı.

Erken eğitim önemli

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Gaziantep Özel Eğitim Merkezi Müdürü ve HKÜ Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Latife Özaydın, Özel eğitimin sadece gönül işi değil, akıl işi olduğunu söyledi. Özel Eğitim Merkezinin ikinci yılında olduğunu belirten Latife Özaydın, “Misyon olarak okul öncesi çocukları hedefledik. Eğitime ne kadar erken başlarsak o kadar nitelikli bireyler yetiştiriyoruz. Başarılarımızın da o kadar kalıcı olduğunu görüyoruz. Şu anda üniversitemizde seksen bir özel eğitim bölümü öğrencimiz var. Bu öğrencilerimiz Gaziantep ve Güneydoğu Anadolu için yetişiyorlar. Misyonumuzu gerçekleştirmemize katkıda bulunan üniversitemize çok teşekkür ederim” dedi.

“Tüm çabamız, toplumda otizm adına farkındalık oluşturmak”

Bilgi toplumlarında eğitimin görevinin önce insan anlayışıyla bireylere, kendi güçlerini fark ettirmek ve değerli olduklarını hissettirmek olduğunu söyleyen HKÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz, toplumda herkesin eşit şartlara sahip olmadığını ifade etti. Otizm Spektrum Bozukluğu olanların toplumsal hizmetlerden, eşit oranda yararlanmasını sağlamanın ve bağımsız biçimde toplumsal yaşamın her alanına katılımlarını kolaylaştırmanın herkesin görevi olduğunu ve bu sorumluluğun ancak toplumsal dayanışmayla hafifleyebileceğini ifade eden Yılmaz, “Hasan Kalyoncu Üniversitesi olarak bir yandan bilimsel ve AR-GE çalışmalarını büyük bir hızla yürütürken, diğer yandan da sosyal sorumluluk projeleriyle toplum yaşamına dokunmaya gayret ediyoruz. İçinde bulunduğumuz yüzyılda “Eğitimde Kaybedilecek Fert Yoktur” ifadesinin bir sonucu olarak Otizmli çocukların mutlaka eğitim sistemi içinde yer almaları gerektiğini biliyor ve otizme karşı gerekli duyarlılığın oluşması için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

“Hak temelli yaklaşıyoruz”

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise, “Bir vakıf üniversitesinin bu kadar kısa sürede bu kadar toplumla iç içe bu kadar dünyaya entegre olabilmesi çok kolay değildir. Bu üniversitenin vizyonunu gösteriyor. Bilgi ve teknoloji çağındayız” diyerek Hasan Kalyoncu Üniversitesinin hem teknoloji de hem toplumla ilişkisinde çok başarılı olduğunu söyledi. Bireylere hak temelli yaklaştıklarını ifade eden Şahin, “Hiç bilenle bilmeyen bir olur mu? Ben bilenlere huzurlarınızda teşekkür ederim. Bize düşen de mümkün olduğu kadar erken teşhis ve bu bilgileri saha da kullanmak. Toplumumuzun yaşamına dokunmak, engellisiyle engelsiziyle ayrım yapmadan yaşamaktır. Biz bireylere hak temelli yaklaşıyoruz. Herkes bu ülkede birinci sınıf vatandaş olarak yaşamalı” diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından Gaziantep Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi ve İş Eğitim Merkezi Öğrencileri "Ritm Grubu Gösterisi" ile seyircilere görsel şölen sundu. Tohum Otizm Vakfı Eğitim Direktörü Prof. Dr. Binyamin Birkan ise “Otizmli Çocukların Özel Eğitimi” konulu sunumunu yaparak erken eğitimin önemine dikkat çekti. Etkinlik sonunda tüm katılımcılar Otizm için mavi balon uçurarak farkındalık oluşturdu.