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"Hobbit evleri" ziyaretçilerini bekliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2018 17:36 | Son Güncelleme

Sivas Belediyesince inşa ettirilen ve "Hobbit evleri" olarak da adlandırılan yamaç evlerinin sayısı, 2'nci etabın tamamlanmasıyla 24'e ulaştı - Belediye Başkanı Sami Aydın: "Hem yurt dışından, hem yurt içinden çok ilgi gören ve merak edilen bir yer konumuna geldi"

SİVAS (AA) - Sivas Belediyesince inşa ettirilen ve "Hobbit evleri" olarak da adlandırılan yamaç evleri ziyaretçilerini bekliyor.

Sivas Belediyesi, yurt içi ve dışından ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği, "Yüzüklerin Efendisi" filmindeki "Hobbit evleri"nden esinlenerek yaptığı yamaç evlerinin 2'nci etabını tamamladı.

Paşabahçe Piknik ve Mesire Alanı'na ilk olarak 7 adet inşa ettirilen ve doğayla iç içe evlere talep artınca 2'nci etap çalışmalarıyla sayı 24'e çıkarıldı. Peyzaj çalışmaları da tamamlanan "hobbit evleri" ziyaretçilerini bekliyor.

Evlerde bir ailenin her türlü ihtiyacını karşılayabileceği imkanlar bulunuyor. Mutfak, salon, yatak odası ve banyo bulunan, 1+1 olarak inşa edilen evlerin mimarisi görenleri hayran bırakıyor. Evler günlük 120 liraya kiraya veriliyor.

Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, projenin tamamlandığını belirterek, "Hem yurt dışından, hem yurt içinden çok ilgi gören ve merak edilen bir yer konumuna geldi." dedi.

Evlerin işletmesinin özel bir firmaya vereceklerini aktaran Aydın, ihalenin yakın zamanda yapılacağını da kaydetti.

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