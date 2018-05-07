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Hobi bahçesi gönüllüleri buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2018 15:30 | Son Güncelleme

BEYLİKDÜZÜ’nün merkezinde vatandaşları toprakla buluşturan Hobi Bahçesi parsel sahipleri kahvaltılı toplantıda bir araya geldi.

Hobi bahçesi gönüllüleri buluştu

İSTANBUL, (DHA) - BEYLİKDÜZÜ’nün merkezinde vatandaşları toprakla buluşturan Hobi Bahçesi parsel sahipleri kahvaltılı toplantıda bir araya geldi. Yağmurlu havaya rağmen yaklaşık 400 kişinin katıldığı organizasyonla hem ürün vermeye başlayan bahçelerin açılışı yapıldı hem de parsel sahipleri tanışma fırsatı buldu. Hobi Bahçeleri'ni gezen Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Artık hazıra dönük bir millet olmaya başladık. Tekrar özümüzü yakalamak adına bu projeyi çok önemsiyorum” dedi.

Toplam 15 bin metrekareden oluşan Umut Meyve Ormanı içerisinde yer alan Hobi Bahçeleri’nin açılış ve tanışma organizasyonu yapıldı. Yağmurlu havaya rağmen 400 kişinin katıldığı kahvaltıda Peyzaj Mimarı Çağla Tan fide ekimi ve bitki bakımı ile ilgili bilgiler verdi. Mart Ayı içerisinde kura ile bir yıllığına Beylikdüzü sakinlerine tahsis edilen 133 Hobi Bahçesi'ni gezen Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ata tohumu çoğaltım alanında fidelenen domates fidelerini ve vatandaşın büyüttüğü ceviz ağacı fidesini dikti.

HER YAŞTAN BAHÇE SAHİBİ BİR ARAYA GELDİ

Organizasyona Hobi Bahçesi gönüllülerinin yanısıra İstanbul Valiliği Beylikdüzü Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinleri, alan yetersizliği nedeniyle Hobi Bahçesi oluşturulamayan okul öğrencileri ve velileri de katıldı. Huzurevi sakinleri Hobi Bahçeleri'nin bakımını hep birlikte yaptı.

Kahvaltının ardından çocuklara doğa temalı atölyelerde ahşap boyama ve tohum ekme etkinlikleri yapıldı.

“TEKRAR ÖZÜMÜZÜ YAKALAMAK ADINA BU ADIMI ATTIK”

Büyük ölçüde ürün veren bahçeleri tek tek gezen Başkan İmamoğlu, “Burada çok güzel bir manzara yarattınız. Toprakla bütünleşmek fikri yoğun bir şekilde burada yaşayanların fikriydi. Biz bu talebi gördük ve sadece şekil verdik. Burada ürettikleriniz inanın en büyük projelerden daha kıymetli. Çünkü büyük işler yapıp insanlıktan uzaklaşırsanız, yapılan işin bir anlamı yok. Esas olan insana değer verebilmek. Artık hazıra dönük bir millet olmaya başladık. Tekrar özümüzü yakalamak adına bu adımı attık. Burası sizlere emanet. Emeğinize sağlık” diye konuştu.

(FOTOĞRAFLI)

Hobi bahçesi gönüllüleri buluştuHobi bahçesi gönüllüleri buluştuHobi bahçesi gönüllüleri buluştuHobi bahçesi gönüllüleri buluştu

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