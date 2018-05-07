Hobi bahçesi gönüllüleri buluştu

İSTANBUL, (DHA) - BEYLİKDÜZÜ’nün merkezinde vatandaşları toprakla buluşturan Hobi Bahçesi parsel sahipleri kahvaltılı toplantıda bir araya geldi. Yağmurlu havaya rağmen yaklaşık 400 kişinin katıldığı organizasyonla hem ürün vermeye başlayan bahçelerin açılışı yapıldı hem de parsel sahipleri tanışma fırsatı buldu. Hobi Bahçeleri'ni gezen Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Artık hazıra dönük bir millet olmaya başladık. Tekrar özümüzü yakalamak adına bu projeyi çok önemsiyorum” dedi.

Toplam 15 bin metrekareden oluşan Umut Meyve Ormanı içerisinde yer alan Hobi Bahçeleri’nin açılış ve tanışma organizasyonu yapıldı. Yağmurlu havaya rağmen 400 kişinin katıldığı kahvaltıda Peyzaj Mimarı Çağla Tan fide ekimi ve bitki bakımı ile ilgili bilgiler verdi. Mart Ayı içerisinde kura ile bir yıllığına Beylikdüzü sakinlerine tahsis edilen 133 Hobi Bahçesi'ni gezen Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ata tohumu çoğaltım alanında fidelenen domates fidelerini ve vatandaşın büyüttüğü ceviz ağacı fidesini dikti.